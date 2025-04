Co je NFTFI (NFTFI)

NFTFI is the governance token of the NFTfi protocol, which has the vision of becoming the primary NFT finance settlement layer across all major chains.

Zdroj NFTFI (NFTFI) Oficiální webová stránka