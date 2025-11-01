BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena NEUY je 0.03632003 USD. Sledujte aktualizace cen NEUY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEUY.

$0.0363179
+0.80%1D
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:16:51 (UTC+8)

Informace o ceně NEUY (NEUY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03534382
Nejnižší za 24 h
$ 0.03642705
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03534382
$ 0.03642705
$ 1.51
$ 0.0127721
+0.17%

+0.84%

-0.93%

-0.93%

Cena NEUY (NEUY) v reálném čase je $0.03632003. Za posledních 24 hodin se NEUY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03534382 do maxima $ 0.03642705, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NEUY v historii je $ 1.51, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0127721.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NEUY se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o +0.84% a za posledních 7 dní o -0.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NEUY (NEUY)

$ 2.33M
--
$ 2.59M
64.08M
71,280,000.0
Aktuální tržní kapitalizace NEUY je $ 2.33M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NEUY je 64.08M, přičemž celková zásoba je 71280000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.59M.

Historie cen v USD pro NEUY (NEUY)

Během dnešního dne byla změna ceny NEUY na USD  $ +0.00030352.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NEUY na USD  $ -0.0043270339.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NEUY na USD  $ -0.0039660019.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NEUY na USD  $ +0.000929999533220285.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00030352+0.84%
30 dní$ -0.0043270339-11.91%
60 dní$ -0.0039660019-10.91%
90 dní$ +0.000929999533220285+2.63%

Co je NEUY (NEUY)

NEUY is an A.I. powered DeFi, The A.I. uses off chain data collection for analysis and on chain smart contracts to execute changes. Users can participate with NEUY network by Staking and earning high APY, using our Swapping aggregate app, becoming an A.I. contributor and earning NEUY or writing their own Swapping and Arbitrage bots.

Tokenomika pro NEUY (NEUY)

Pochopení tokenomiky NEUY (NEUY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NEUY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NEUY (NEUY)

Jakou hodnotu má dnes NEUY (NEUY)?
Aktuální cena NEUY v USD je 0.03632003 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NEUY v USD?
Aktuální cena NEUY v USD je $ 0.03632003. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NEUY?
Tržní kapitalizace NEUY je $ 2.33M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NEUY v oběhu?
Objem NEUY v oběhu je 64.08M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NEUY?
NEUY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.51 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NEUY?
NEUY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0127721 USD.
Jaký je objem obchodování NEUY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NEUY je -- USD.
Dosáhne NEUY letos vyšší ceny?
NEUY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNEUY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se NEUY (NEUY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

