Dnešní aktuální cena NETWORKCITIES je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CITIES v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CITIES.

Více informací o CITIES

Informace o ceně CITIES

Co je to CITIES

Oficiální webové stránky CITIES

Tokenomika pro CITIES

Předpověď cen CITIES

Logo NETWORKCITIES

NETWORKCITIES Cena (CITIES)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CITIES na USD

$0.00040782
-0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny NETWORKCITIES (CITIES)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:16:41 (UTC+8)

Informace o ceně NETWORKCITIES (CITIES) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00196208
$ 0
+3.45%

-0.64%

+20.76%

+20.76%

Cena NETWORKCITIES (CITIES) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CITIES obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CITIES v historii je $ 0.00196208, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CITIES se za poslední hodinu změnila o +3.45%, za 24 hodin o -0.64% a za posledních 7 dní o +20.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NETWORKCITIES (CITIES)

$ 407.80K
--
$ 407.80K
999.95M
999,953,262.5074646
Aktuální tržní kapitalizace NETWORKCITIES je $ 407.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CITIES je 999.95M, přičemž celková zásoba je 999953262.5074646. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 407.80K.

Historie cen v USD pro NETWORKCITIES (CITIES)

Během dnešního dne byla změna ceny NETWORKCITIES na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NETWORKCITIES na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NETWORKCITIES na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NETWORKCITIES na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.64%
30 dní$ 0-22.82%
60 dní$ 0+14.64%
90 dní$ 0--

Co je NETWORKCITIES (CITIES)

This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game.

The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis.

BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic.

TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases.

GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities’ yields.

Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷‍♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj NETWORKCITIES (CITIES)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny NETWORKCITIES (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NETWORKCITIES (CITIES) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NETWORKCITIES (CITIES) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NETWORKCITIES.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NETWORKCITIES!

CITIES na místní měny

Tokenomika pro NETWORKCITIES (CITIES)

Pochopení tokenomiky NETWORKCITIES (CITIES) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CITIES hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NETWORKCITIES (CITIES)

Jakou hodnotu má dnes NETWORKCITIES (CITIES)?
Aktuální cena CITIES v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CITIES v USD?
Aktuální cena CITIES v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NETWORKCITIES?
Tržní kapitalizace CITIES je $ 407.80K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CITIES v oběhu?
Objem CITIES v oběhu je 999.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CITIES?
CITIES dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00196208 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CITIES?
CITIES dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CITIES?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CITIES je -- USD.
Dosáhne CITIES letos vyšší ceny?
CITIES může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCITIES, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se NETWORKCITIES (CITIES)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

