Dnešní aktuální cena Nereus je 0.137351 USD. Sledujte aktualizace cen NRS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NRS.

Nereus Cena (NRS)

Aktuální cena 1 NRS na USD

$0.137351
$0.137351
-1.40%1D
Graf aktuální ceny Nereus (NRS)
Informace o ceně Nereus (NRS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.136799
$ 0.136799
Nejnižší za 24 h
$ 0.140928
$ 0.140928
Nejvyšší za 24 h

$ 0.136799
$ 0.136799

$ 0.140928
$ 0.140928

$ 0.687331
$ 0.687331

$ 0.088159
$ 0.088159

-0.30%

-1.44%

-2.10%

-2.10%

Cena Nereus (NRS) v reálném čase je $0.137351. Za posledních 24 hodin se NRS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.136799 do maxima $ 0.140928, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NRS v historii je $ 0.687331, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.088159.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NRS se za poslední hodinu změnila o -0.30%, za 24 hodin o -1.44% a za posledních 7 dní o -2.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nereus (NRS)

$ 5.36M
$ 5.36M

--
--

$ 137.35M
$ 137.35M

39.01M
39.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Nereus je $ 5.36M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NRS je 39.01M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 137.35M.

Historie cen v USD pro Nereus (NRS)

Během dnešního dne byla změna ceny Nereus na USD  $ -0.0020167128141922.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nereus na USD  $ +0.0021036129.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nereus na USD  $ -0.0019925646.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nereus na USD  $ +0.01847298636222977.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0020167128141922-1.44%
30 dní$ +0.0021036129+1.53%
60 dní$ -0.0019925646-1.45%
90 dní$ +0.01847298636222977+15.54%

Co je Nereus (NRS)

Nereus is a derivatives trading platform on Polygon, combining the transparency and security of DeFi with the performance and user experience of CEX

Launched on the Polygon blockchain, Nereus is a decentralized derivatives trading platform that integrates features typical of centralized exchanges (CEX) with the transparency and security of decentralized finance (DeFi). Designed to enhance capital efficiency, Nereus offers up to 150x leverage on a broad selection of assets, including cryptocurrencies, forex, and commodities.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Nereus (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nereus (NRS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nereus (NRS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nereus.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nereus!

NRS na místní měny

Tokenomika pro Nereus (NRS)

Pochopení tokenomiky Nereus (NRS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NRS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nereus (NRS)

Jakou hodnotu má dnes Nereus (NRS)?
Aktuální cena NRS v USD je 0.137351 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NRS v USD?
Aktuální cena NRS v USD je $ 0.137351. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nereus?
Tržní kapitalizace NRS je $ 5.36M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NRS v oběhu?
Objem NRS v oběhu je 39.01M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NRS?
NRS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.687331 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NRS?
NRS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.088159 USD.
Jaký je objem obchodování NRS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NRS je -- USD.
Dosáhne NRS letos vyšší ceny?
NRS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNRS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Nereus (NRS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

