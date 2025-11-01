BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena NEEDL je 0.00001887 USD. Sledujte aktualizace cen NEEDL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEEDL.Dnešní aktuální cena NEEDL je 0.00001887 USD. Sledujte aktualizace cen NEEDL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NEEDL.

Více informací o NEEDL

Informace o ceně NEEDL

Co je to NEEDL

Oficiální webové stránky NEEDL

Tokenomika pro NEEDL

Předpověď cen NEEDL

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo NEEDL

NEEDL Cena (NEEDL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NEEDL na USD

--
----
-1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny NEEDL (NEEDL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:07:27 (UTC+8)

Informace o ceně NEEDL (NEEDL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001871
$ 0.00001871$ 0.00001871
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001914
$ 0.00001914$ 0.00001914
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001871
$ 0.00001871$ 0.00001871

$ 0.00001914
$ 0.00001914$ 0.00001914

$ 0.0001015
$ 0.0001015$ 0.0001015

$ 0.00001851
$ 0.00001851$ 0.00001851

+0.13%

-1.38%

-22.13%

-22.13%

Cena NEEDL (NEEDL) v reálném čase je $0.00001887. Za posledních 24 hodin se NEEDL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001871 do maxima $ 0.00001914, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NEEDL v historii je $ 0.0001015, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001851.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NEEDL se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -1.38% a za posledních 7 dní o -22.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu NEEDL (NEEDL)

$ 18.77K
$ 18.77K$ 18.77K

--
----

$ 18.77K
$ 18.77K$ 18.77K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.979412
999,999,999.979412 999,999,999.979412

Aktuální tržní kapitalizace NEEDL je $ 18.77K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NEEDL je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999999.979412. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.77K.

Historie cen v USD pro NEEDL (NEEDL)

Během dnešního dne byla změna ceny NEEDL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny NEEDL na USD  $ -0.0000019402.
Za posledních 60 dní byla změna ceny NEEDL na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny NEEDL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.38%
30 dní$ -0.0000019402-10.28%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je NEEDL (NEEDL)

$NEEDL showed up to the curve like, “gm.” Degens fueled it. Price stepped. Graduation hit—LP welded shut (locked & burned). Dev renounced. Trading stayed open. CTL chanted one line: No rugs. Only rockets. If you’re early, you ride. If you’re late, you still get a fair shot. Same rules for everyone.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj NEEDL (NEEDL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny NEEDL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít NEEDL (NEEDL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva NEEDL (NEEDL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro NEEDL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny NEEDL!

NEEDL na místní měny

Tokenomika pro NEEDL (NEEDL)

Pochopení tokenomiky NEEDL (NEEDL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NEEDL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně NEEDL (NEEDL)

Jakou hodnotu má dnes NEEDL (NEEDL)?
Aktuální cena NEEDL v USD je 0.00001887 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NEEDL v USD?
Aktuální cena NEEDL v USD je $ 0.00001887. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace NEEDL?
Tržní kapitalizace NEEDL je $ 18.77K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NEEDL v oběhu?
Objem NEEDL v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NEEDL?
NEEDL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0001015 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NEEDL?
NEEDL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001851 USD.
Jaký je objem obchodování NEEDL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NEEDL je -- USD.
Dosáhne NEEDL letos vyšší ceny?
NEEDL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNEEDL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:07:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se NEEDL (NEEDL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.23
$110,170.23$110,170.23

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.07
$3,880.07$3,880.07

+0.49%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02432
$0.02432$0.02432

-24.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.51
$186.51$186.51

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.07
$3,880.07$3,880.07

+0.49%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,170.23
$110,170.23$110,170.23

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.51
$186.51$186.51

-0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5045
$2.5045$2.5045

-0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09539
$0.09539$0.09539

+90.78%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01982
$0.01982$0.01982

-0.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00769
$0.00769$0.00769

+540.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051290
$0.0051290$0.0051290

+161.41%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000823
$0.0000823$0.0000823

+64.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000319
$0.000319$0.000319

+59.50%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%