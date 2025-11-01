BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Nativ je 0.000001 USD. Sledujte aktualizace cen NTV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NTV.Dnešní aktuální cena Nativ je 0.000001 USD. Sledujte aktualizace cen NTV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NTV.

Více informací o NTV

Informace o ceně NTV

Co je to NTV

Oficiální webové stránky NTV

Tokenomika pro NTV

Předpověď cen NTV

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Nativ

Nativ Cena (NTV)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NTV na USD

--
----
+46.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Nativ (NTV)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:54:01 (UTC+8)

Informace o ceně Nativ (NTV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000107
$ 0.00000107$ 0.00000107
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000107
$ 0.00000107$ 0.00000107

$ 0.00003445
$ 0.00003445$ 0.00003445

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

+46.39%

+45.23%

+45.23%

Cena Nativ (NTV) v reálném čase je $0.000001. Za posledních 24 hodin se NTV obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0.00000107, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NTV v historii je $ 0.00003445, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NTV se za poslední hodinu změnila o -0.38%, za 24 hodin o +46.39% a za posledních 7 dní o +45.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Nativ (NTV)

$ 29.64K
$ 29.64K$ 29.64K

--
----

$ 148.55K
$ 148.55K$ 148.55K

29.53B
29.53B 29.53B

148,000,000,000.0
148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Nativ je $ 29.64K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NTV je 29.53B, přičemž celková zásoba je 148000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 148.55K.

Historie cen v USD pro Nativ (NTV)

Během dnešního dne byla změna ceny Nativ na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Nativ na USD  $ -0.0000009184.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Nativ na USD  $ -0.0000009310.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Nativ na USD  $ -0.00002060940926435616.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+46.39%
30 dní$ -0.0000009184-91.84%
60 dní$ -0.0000009310-93.10%
90 dní$ -0.00002060940926435616-95.37%

Co je Nativ (NTV)

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Nativ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Nativ (NTV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Nativ (NTV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Nativ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Nativ!

NTV na místní měny

Tokenomika pro Nativ (NTV)

Pochopení tokenomiky Nativ (NTV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NTV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Nativ (NTV)

Jakou hodnotu má dnes Nativ (NTV)?
Aktuální cena NTV v USD je 0.0000010 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NTV v USD?
Aktuální cena NTV v USD je $ 0.0000010. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Nativ?
Tržní kapitalizace NTV je $ 29.64K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NTV v oběhu?
Objem NTV v oběhu je 29.53B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NTV?
NTV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00003445 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NTV?
NTV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NTV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NTV je -- USD.
Dosáhne NTV letos vyšší ceny?
NTV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNTV, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:54:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Nativ (NTV)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,138.30
$110,138.30$110,138.30

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.27
$3,879.27$3,879.27

+0.47%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02481
$0.02481$0.02481

-22.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.21
$186.21$186.21

-1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.27
$3,879.27$3,879.27

+0.47%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,138.30
$110,138.30$110,138.30

-0.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.21
$186.21$186.21

-1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5096
$2.5096$2.5096

-0.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.79
$1,087.79$1,087.79

+0.31%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09888
$0.09888$0.09888

+97.76%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02090
$0.02090$0.02090

+4.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00430
$0.00430$0.00430

+258.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053899
$0.0053899$0.0053899

+174.71%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005520
$0.00005520$0.00005520

+162.60%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%