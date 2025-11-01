BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena naiive je 0 USD. Sledujte aktualizace cen NAIIVE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend NAIIVE.

Více informací o NAIIVE

Informace o ceně NAIIVE

Co je to NAIIVE

Oficiální webové stránky NAIIVE

Tokenomika pro NAIIVE

Předpověď cen NAIIVE

Logo naiive

naiive Cena (NAIIVE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 NAIIVE na USD

$0.00015726
$0.00015726$0.00015726
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny naiive (NAIIVE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:02:40 (UTC+8)

Informace o ceně naiive (NAIIVE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00263326
$ 0.00263326$ 0.00263326

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

-0.06%

-24.41%

-24.41%

Cena naiive (NAIIVE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se NAIIVE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena NAIIVE v historii je $ 0.00263326, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena NAIIVE se za poslední hodinu změnila o -0.44%, za 24 hodin o -0.06% a za posledních 7 dní o -24.41%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu naiive (NAIIVE)

$ 157.26K
$ 157.26K$ 157.26K

--
----

$ 157.26K
$ 157.26K$ 157.26K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace naiive je $ 157.26K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu NAIIVE je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 157.26K.

Historie cen v USD pro naiive (NAIIVE)

Během dnešního dne byla změna ceny naiive na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny naiive na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny naiive na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny naiive na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.06%
30 dní$ 0-61.82%
60 dní$ 0-53.13%
90 dní$ 0--

Co je naiive (NAIIVE)

$NAIIVE on BSC. Born from cats, powered by BSC meme's, led by CZ.

CZ followed the official X account of naiive . No VC, no roadmap, just pure meme energy and feline cat. If you know, you know. $NAIIVE isn’t just a coin — it’s BSC's meme onchain favorite pet.

The meme coin is called "naiive" and is associated with an NFT project named "naiive cats." The project was launched on OpenSea and features 10,000 virtual cats.

Strong community and leaded by legend bull_bnb

Zdroj naiive (NAIIVE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny naiive (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít naiive (NAIIVE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva naiive (NAIIVE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro naiive.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny naiive!

NAIIVE na místní měny

Tokenomika pro naiive (NAIIVE)

Pochopení tokenomiky naiive (NAIIVE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu NAIIVE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně naiive (NAIIVE)

Jakou hodnotu má dnes naiive (NAIIVE)?
Aktuální cena NAIIVE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena NAIIVE v USD?
Aktuální cena NAIIVE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace naiive?
Tržní kapitalizace NAIIVE je $ 157.26K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem NAIIVE v oběhu?
Objem NAIIVE v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) NAIIVE?
NAIIVE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00263326 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) NAIIVE?
NAIIVE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování NAIIVE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování NAIIVE je -- USD.
Dosáhne NAIIVE letos vyšší ceny?
NAIIVE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenNAIIVE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se naiive (NAIIVE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

