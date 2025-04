Co je Nafter (NAFT)

The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before!

Zdroj Nafter (NAFT) Oficiální webová stránka