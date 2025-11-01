BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena MyCroStrategy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MCS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCS.Dnešní aktuální cena MyCroStrategy je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MCS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCS.

Více informací o MCS

Informace o ceně MCS

Co je to MCS

Oficiální webové stránky MCS

Tokenomika pro MCS

Předpověď cen MCS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MyCroStrategy

MyCroStrategy Cena (MCS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MCS na USD

--
----
+3.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MyCroStrategy (MCS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:53:40 (UTC+8)

Informace o ceně MyCroStrategy (MCS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

+4.07%

-3.16%

-3.16%

Cena MyCroStrategy (MCS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MCS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MCS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MCS se za poslední hodinu změnila o +0.20%, za 24 hodin o +4.07% a za posledních 7 dní o -3.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MyCroStrategy (MCS)

$ 58.52K
$ 58.52K$ 58.52K

--
----

$ 58.52K
$ 58.52K$ 58.52K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace MyCroStrategy je $ 58.52K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MCS je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 58.52K.

Historie cen v USD pro MyCroStrategy (MCS)

Během dnešního dne byla změna ceny MyCroStrategy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MyCroStrategy na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MyCroStrategy na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MyCroStrategy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+4.07%
30 dní$ 0-73.27%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je MyCroStrategy (MCS)

MyCroStrategy (MCS) is a decentralized treasury initiative built on the Cronos blockchain. It is designed to strategically accumulate and manage CRO and other Cronos-native assets in a transparent, on-chain manner. The project adapts the model pioneered by MicroStrategy’s Bitcoin holdings to the Cronos ecosystem by maintaining a community-governed treasury that supports ecosystem growth and long-term value creation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MyCroStrategy (MCS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MyCroStrategy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MyCroStrategy (MCS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MyCroStrategy (MCS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MyCroStrategy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MyCroStrategy!

MCS na místní měny

Tokenomika pro MyCroStrategy (MCS)

Pochopení tokenomiky MyCroStrategy (MCS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MCS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MyCroStrategy (MCS)

Jakou hodnotu má dnes MyCroStrategy (MCS)?
Aktuální cena MCS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MCS v USD?
Aktuální cena MCS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MyCroStrategy?
Tržní kapitalizace MCS je $ 58.52K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MCS v oběhu?
Objem MCS v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MCS?
MCS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MCS?
MCS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MCS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MCS je -- USD.
Dosáhne MCS letos vyšší ceny?
MCS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMCS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:53:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MyCroStrategy (MCS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,160.04
$110,160.04$110,160.04

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.16
$3,880.16$3,880.16

+0.49%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02481
$0.02481$0.02481

-22.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.28
$186.28$186.28

-0.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.16
$3,880.16$3,880.16

+0.49%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,160.04
$110,160.04$110,160.04

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.28
$186.28$186.28

-0.99%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5100
$2.5100$2.5100

-0.55%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.11
$1,088.11$1,088.11

+0.34%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09925
$0.09925$0.09925

+98.50%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01949
$0.01949$0.01949

-2.55%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00430
$0.00430$0.00430

+258.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053879
$0.0053879$0.0053879

+174.61%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004500
$0.00004500$0.00004500

+114.08%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000817
$0.0000817$0.0000817

+63.40%