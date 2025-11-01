BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Musk It je 0.00023083 USD. Sledujte aktualizace cen MUSKIT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MUSKIT.

Více informací o MUSKIT

Informace o ceně MUSKIT

Co je to MUSKIT

Oficiální webové stránky MUSKIT

Tokenomika pro MUSKIT

Předpověď cen MUSKIT

Logo Musk It

Musk It Cena (MUSKIT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MUSKIT na USD

$0.00023083
$0.00023083$0.00023083
+1.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Musk It (MUSKIT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:53:26 (UTC+8)

Informace o ceně Musk It (MUSKIT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00022595
$ 0.00022595$ 0.00022595
Nejnižší za 24 h
$ 0.00023668
$ 0.00023668$ 0.00023668
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00022595
$ 0.00022595$ 0.00022595

$ 0.00023668
$ 0.00023668$ 0.00023668

$ 0.072781
$ 0.072781$ 0.072781

$ 0.00017366
$ 0.00017366$ 0.00017366

-0.27%

+1.43%

+1.57%

+1.57%

Cena Musk It (MUSKIT) v reálném čase je $0.00023083. Za posledních 24 hodin se MUSKIT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00022595 do maxima $ 0.00023668, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MUSKIT v historii je $ 0.072781, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00017366.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MUSKIT se za poslední hodinu změnila o -0.27%, za 24 hodin o +1.43% a za posledních 7 dní o +1.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Musk It (MUSKIT)

$ 230.80K
$ 230.80K$ 230.80K

--
----

$ 230.80K
$ 230.80K$ 230.80K

999.93M
999.93M 999.93M

999,927,748.699198
999,927,748.699198 999,927,748.699198

Aktuální tržní kapitalizace Musk It je $ 230.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MUSKIT je 999.93M, přičemž celková zásoba je 999927748.699198. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 230.80K.

Historie cen v USD pro Musk It (MUSKIT)

Během dnešního dne byla změna ceny Musk It na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Musk It na USD  $ -0.0000404992.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Musk It na USD  $ -0.0000964299.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Musk It na USD  $ -0.0002759190697779247.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.43%
30 dní$ -0.0000404992-17.54%
60 dní$ -0.0000964299-41.77%
90 dní$ -0.0002759190697779247-54.44%

Co je Musk It (MUSKIT)

The Musk It project is a meme-driven initiative that embodies the spirit of taking bold leaps and breaking barriers in both crypto culture and everyday life. Built purely as a celebration of humor, community, and viral energy, Musk It thrives on the power of its iconic slogan, to inspire a global audience. With no pretense of utility, Musk It focuses solely on fostering engagement, fun, and the pure joy of being part of a movement that challenges norms and celebrates action in the most entertaining way possible.

"The most entertaining outcome is the most likely"

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Musk It (MUSKIT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Musk It (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Musk It (MUSKIT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Musk It (MUSKIT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Musk It.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Musk It!

MUSKIT na místní měny

Tokenomika pro Musk It (MUSKIT)

Pochopení tokenomiky Musk It (MUSKIT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MUSKIT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Musk It (MUSKIT)

Jakou hodnotu má dnes Musk It (MUSKIT)?
Aktuální cena MUSKIT v USD je 0.00023083 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MUSKIT v USD?
Aktuální cena MUSKIT v USD je $ 0.00023083. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Musk It?
Tržní kapitalizace MUSKIT je $ 230.80K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MUSKIT v oběhu?
Objem MUSKIT v oběhu je 999.93M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MUSKIT?
MUSKIT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.072781 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MUSKIT?
MUSKIT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00017366 USD.
Jaký je objem obchodování MUSKIT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MUSKIT je -- USD.
Dosáhne MUSKIT letos vyšší ceny?
MUSKIT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMUSKIT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:53:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Musk It (MUSKIT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

