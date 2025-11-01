BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Mubarakah je 0.00062814 USD. Sledujte aktualizace cen MUBARAKAH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MUBARAKAH.Dnešní aktuální cena Mubarakah je 0.00062814 USD. Sledujte aktualizace cen MUBARAKAH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MUBARAKAH.

Více informací o MUBARAKAH

Informace o ceně MUBARAKAH

Co je to MUBARAKAH

Tokenomika pro MUBARAKAH

Předpověď cen MUBARAKAH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Mubarakah

Mubarakah Cena (MUBARAKAH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MUBARAKAH na USD

$0.00062757
$0.00062757$0.00062757
+4.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Mubarakah (MUBARAKAH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:16:00 (UTC+8)

Informace o ceně Mubarakah (MUBARAKAH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00059464
$ 0.00059464$ 0.00059464
Nejnižší za 24 h
$ 0.00063391
$ 0.00063391$ 0.00063391
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00059464
$ 0.00059464$ 0.00059464

$ 0.00063391
$ 0.00063391$ 0.00063391

$ 0.01080484
$ 0.01080484$ 0.01080484

$ 0.00056923
$ 0.00056923$ 0.00056923

+1.24%

+3.92%

-21.17%

-21.17%

Cena Mubarakah (MUBARAKAH) v reálném čase je $0.00062814. Za posledních 24 hodin se MUBARAKAH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00059464 do maxima $ 0.00063391, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MUBARAKAH v historii je $ 0.01080484, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00056923.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MUBARAKAH se za poslední hodinu změnila o +1.24%, za 24 hodin o +3.92% a za posledních 7 dní o -21.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mubarakah (MUBARAKAH)

$ 627.88K
$ 627.88K$ 627.88K

--
----

$ 627.88K
$ 627.88K$ 627.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Mubarakah je $ 627.88K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MUBARAKAH je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 627.88K.

Historie cen v USD pro Mubarakah (MUBARAKAH)

Během dnešního dne byla změna ceny Mubarakah na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mubarakah na USD  $ -0.0002849431.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mubarakah na USD  $ -0.0002983136.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mubarakah na USD  $ -0.000601604168811672.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.92%
30 dní$ -0.0002849431-45.36%
60 dní$ -0.0002983136-47.49%
90 dní$ -0.000601604168811672-48.92%

Co je Mubarakah (MUBARAKAH)

Mubarakah: A Meme Token for Spreading the Culture of Blessings

"Mubarakah" is an Arabic word that means "blessing" or "blessed." It is commonly used in contexts where blessings are offered, especially when addressing feminine nouns or entities. This beautiful word carries a deep cultural significance, symbolizing prosperity, good fortune, and divine favor. Whether used in celebrations, well-wishes, or prayers, "Mubarakah" represents positivity and the spreading of good energy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Mubarakah (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mubarakah (MUBARAKAH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mubarakah (MUBARAKAH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mubarakah.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mubarakah!

MUBARAKAH na místní měny

Tokenomika pro Mubarakah (MUBARAKAH)

Pochopení tokenomiky Mubarakah (MUBARAKAH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MUBARAKAH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mubarakah (MUBARAKAH)

Jakou hodnotu má dnes Mubarakah (MUBARAKAH)?
Aktuální cena MUBARAKAH v USD je 0.00062814 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MUBARAKAH v USD?
Aktuální cena MUBARAKAH v USD je $ 0.00062814. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mubarakah?
Tržní kapitalizace MUBARAKAH je $ 627.88K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MUBARAKAH v oběhu?
Objem MUBARAKAH v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MUBARAKAH?
MUBARAKAH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01080484 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MUBARAKAH?
MUBARAKAH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00056923 USD.
Jaký je objem obchodování MUBARAKAH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MUBARAKAH je -- USD.
Dosáhne MUBARAKAH letos vyšší ceny?
MUBARAKAH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMUBARAKAH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:16:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Mubarakah (MUBARAKAH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,245.44
$110,245.44$110,245.44

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.56
$3,880.56$3,880.56

+0.50%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02373
$0.02373$0.02373

-26.25%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.61
$186.61$186.61

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.56
$3,880.56$3,880.56

+0.50%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,245.44
$110,245.44$110,245.44

+0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.61
$186.61$186.61

-0.82%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5120
$2.5120$2.5120

-0.47%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.89
$1,086.89$1,086.89

+0.23%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08700
$0.08700$0.08700

+74.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.97000
$0.97000$0.97000

+4,750.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.97000
$0.97000$0.97000

+4,750.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035334
$0.0035334$0.0035334

+80.09%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.429
$20.429$20.429

+58.80%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000791
$0.0000791$0.0000791

+58.20%