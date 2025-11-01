BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Movement Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MOVEMENT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOVEMENT.

Více informací o MOVEMENT

Informace o ceně MOVEMENT

Co je to MOVEMENT

Oficiální webové stránky MOVEMENT

Tokenomika pro MOVEMENT

Předpověď cen MOVEMENT

Logo Movement Coin

Movement Coin Cena (MOVEMENT)

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Movement Coin (MOVEMENT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:06:59 (UTC+8)

Informace o ceně Movement Coin (MOVEMENT) (USD)

Cena Movement Coin (MOVEMENT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MOVEMENT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOVEMENT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOVEMENT se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -0.27% a za posledních 7 dní o -2.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Movement Coin (MOVEMENT)

Aktuální tržní kapitalizace Movement Coin je $ 7.92K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MOVEMENT je 998.94M, přičemž celková zásoba je 998941628.950237. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.92K.

Historie cen v USD pro Movement Coin (MOVEMENT)

Během dnešního dne byla změna ceny Movement Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Movement Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Movement Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Movement Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.27%
30 dní$ 0-49.61%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Movement Coin (MOVEMENT)

Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Movement Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Movement Coin (MOVEMENT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Movement Coin (MOVEMENT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Movement Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Movement Coin!

MOVEMENT na místní měny

Tokenomika pro Movement Coin (MOVEMENT)

Pochopení tokenomiky Movement Coin (MOVEMENT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MOVEMENT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Movement Coin (MOVEMENT)

Jakou hodnotu má dnes Movement Coin (MOVEMENT)?
Aktuální cena MOVEMENT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MOVEMENT v USD?
Aktuální cena MOVEMENT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Movement Coin?
Tržní kapitalizace MOVEMENT je $ 7.92K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MOVEMENT v oběhu?
Objem MOVEMENT v oběhu je 998.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MOVEMENT?
MOVEMENT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MOVEMENT?
MOVEMENT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MOVEMENT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MOVEMENT je -- USD.
Dosáhne MOVEMENT letos vyšší ceny?
MOVEMENT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMOVEMENT, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

