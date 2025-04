Co je Morud (MORUD)

$MORUD is a memecoin that humorously pays tribute to Murad Mahmudov, a prominent figure on X recognized for his unwavering belief in specific meme coins. The project combines entertainment with crypto, aiming to build a community through creative animations that reflect Murad's top convictions. With a dedicated team of marketers, designers, and leaders, $MORUD strives to create a unique and engaging memecoin experience.

Zdroj Morud (MORUD) Oficiální webová stránka