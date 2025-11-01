BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Moonsama je 0.00245093 USD. Sledujte aktualizace cen SAMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAMA.

Více informací o SAMA

Informace o ceně SAMA

Co je to SAMA

Oficiální webové stránky SAMA

Tokenomika pro SAMA

Předpověď cen SAMA

Moonsama Cena (SAMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SAMA na USD

$0.0024531
$0.0024531$0.0024531
-8.90%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Moonsama (SAMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:15:46 (UTC+8)

Informace o ceně Moonsama (SAMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00232492
$ 0.00232492$ 0.00232492
Nejnižší za 24 h
$ 0.00279669
$ 0.00279669$ 0.00279669
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00232492
$ 0.00232492$ 0.00232492

$ 0.00279669
$ 0.00279669$ 0.00279669

$ 0.072871
$ 0.072871$ 0.072871

$ 0.00182697
$ 0.00182697$ 0.00182697

-11.30%

-8.92%

-25.93%

-25.93%

Cena Moonsama (SAMA) v reálném čase je $0.00245093. Za posledních 24 hodin se SAMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00232492 do maxima $ 0.00279669, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SAMA v historii je $ 0.072871, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00182697.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SAMA se za poslední hodinu změnila o -11.30%, za 24 hodin o -8.92% a za posledních 7 dní o -25.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Moonsama (SAMA)

$ 1.83M
$ 1.83M$ 1.83M

--
----

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

745.50M
745.50M 745.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Moonsama je $ 1.83M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SAMA je 745.50M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.45M.

Historie cen v USD pro Moonsama (SAMA)

Během dnešního dne byla změna ceny Moonsama na USD  $ -0.000240071577293994.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Moonsama na USD  $ -0.0012345255.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Moonsama na USD  $ -0.0009474003.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Moonsama na USD  $ -0.000094945269808122.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000240071577293994-8.92%
30 dní$ -0.0012345255-50.36%
60 dní$ -0.0009474003-38.65%
90 dní$ -0.000094945269808122-3.72%

Co je Moonsama (SAMA)

Exosama Network is the inevitable next chapter for the ever-growing Moonsama Multiverse Community. It is a versatile metaverse-focused blockchain built to accommodate NFT projects from many fields of life, such as gaming, music, artwork, and fashion. The Network features high-performance EVM capability, and can be bridged to multiple metaverses and ecosystems.

Exosama Network is the first enterprise-grade blockchain with a simple but fair NFT-based governance model and a gas token that originates from players' in-game efforts. It is structured to host and accommodate the entire Moonsama metaverse and game economy. SAMA, the gas and utility coin of Exosama Network, may be minted through the migration of Raresama (Poop) tokens, earlier distributed to players in the Moonsama Multiverse proportional to their in-game activity and achievements.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Moonsama (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Moonsama (SAMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Moonsama (SAMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Moonsama.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Moonsama!

SAMA na místní měny

Tokenomika pro Moonsama (SAMA)

Pochopení tokenomiky Moonsama (SAMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SAMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Moonsama (SAMA)

Jakou hodnotu má dnes Moonsama (SAMA)?
Aktuální cena SAMA v USD je 0.00245093 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SAMA v USD?
Aktuální cena SAMA v USD je $ 0.00245093. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Moonsama?
Tržní kapitalizace SAMA je $ 1.83M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SAMA v oběhu?
Objem SAMA v oběhu je 745.50M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SAMA?
SAMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.072871 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SAMA?
SAMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00182697 USD.
Jaký je objem obchodování SAMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SAMA je -- USD.
Dosáhne SAMA letos vyšší ceny?
SAMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSAMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:15:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Moonsama (SAMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

