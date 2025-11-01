BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Mooncat je 0.00181669 USD. Sledujte aktualizace cen MOONCAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOONCAT.

Mooncat Cena (MOONCAT)

$0.00181669
$0.00181669$0.00181669
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:15:39 (UTC+8)

Informace o ceně Mooncat (MOONCAT) (USD)

$ 0.00171057
$ 0.00171057$ 0.00171057
$ 0.00191529
$ 0.00191529$ 0.00191529
$ 0.00171057
$ 0.00171057$ 0.00171057

$ 0.00191529
$ 0.00191529$ 0.00191529

$ 0.00888346
$ 0.00888346$ 0.00888346

$ 0.00156315
$ 0.00156315$ 0.00156315

+0.43%

+5.82%

-17.34%

-17.34%

Cena Mooncat (MOONCAT) v reálném čase je $0.00181669. Za posledních 24 hodin se MOONCAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00171057 do maxima $ 0.00191529, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOONCAT v historii je $ 0.00888346, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00156315.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOONCAT se za poslední hodinu změnila o +0.43%, za 24 hodin o +5.82% a za posledních 7 dní o -17.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mooncat (MOONCAT)

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

999.90M
999.90M 999.90M

999,898,597.935123
999,898,597.935123 999,898,597.935123

Aktuální tržní kapitalizace Mooncat je $ 1.82M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MOONCAT je 999.90M, přičemž celková zásoba je 999898597.935123. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.82M.

Historie cen v USD pro Mooncat (MOONCAT)

Během dnešního dne byla změna ceny Mooncat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mooncat na USD  $ -0.0005652184.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mooncat na USD  $ -0.0003386938.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mooncat na USD  $ -0.003149594180960105.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.82%
30 dní$ -0.0005652184-31.11%
60 dní$ -0.0003386938-18.64%
90 dní$ -0.003149594180960105-63.41%

Co je Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Mooncat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mooncat (MOONCAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mooncat (MOONCAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mooncat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mooncat!

MOONCAT na místní měny

Tokenomika pro Mooncat (MOONCAT)

Pochopení tokenomiky Mooncat (MOONCAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MOONCAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mooncat (MOONCAT)

Jakou hodnotu má dnes Mooncat (MOONCAT)?
Aktuální cena MOONCAT v USD je 0.00181669 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MOONCAT v USD?
Aktuální cena MOONCAT v USD je $ 0.00181669. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mooncat?
Tržní kapitalizace MOONCAT je $ 1.82M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MOONCAT v oběhu?
Objem MOONCAT v oběhu je 999.90M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MOONCAT?
MOONCAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00888346 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MOONCAT?
MOONCAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00156315 USD.
Jaký je objem obchodování MOONCAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MOONCAT je -- USD.
Dosáhne MOONCAT letos vyšší ceny?
MOONCAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMOONCAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:15:39 (UTC+8)

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

