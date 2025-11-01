BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Moona Lisa je 0.00007517 USD. Sledujte aktualizace cen MOONA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOONA.

Aktuální cena 1 MOONA na USD

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Moona Lisa (MOONA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:52:59 (UTC+8)

Informace o ceně Moona Lisa (MOONA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00007378
$ 0.00007378$ 0.00007378
Nejnižší za 24 h
$ 0.00007544
$ 0.00007544$ 0.00007544
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00007378
$ 0.00007378$ 0.00007378

$ 0.00007544
$ 0.00007544$ 0.00007544

$ 0.00913512
$ 0.00913512$ 0.00913512

$ 0.00007325
$ 0.00007325$ 0.00007325

--

+1.33%

-11.97%

-11.97%

Cena Moona Lisa (MOONA) v reálném čase je $0.00007517. Za posledních 24 hodin se MOONA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007378 do maxima $ 0.00007544, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOONA v historii je $ 0.00913512, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007325.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOONA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +1.33% a za posledních 7 dní o -11.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Moona Lisa (MOONA)

$ 75.17K
$ 75.17K$ 75.17K

--
----

$ 75.17K
$ 75.17K$ 75.17K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,574.276428
999,996,574.276428 999,996,574.276428

Aktuální tržní kapitalizace Moona Lisa je $ 75.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MOONA je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999996574.276428. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 75.17K.

Historie cen v USD pro Moona Lisa (MOONA)

Během dnešního dne byla změna ceny Moona Lisa na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Moona Lisa na USD  $ -0.0000550691.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Moona Lisa na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Moona Lisa na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.33%
30 dní$ -0.0000550691-73.25%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Moona Lisa (MOONA)

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Předpověď ceny Moona Lisa (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Moona Lisa (MOONA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Moona Lisa (MOONA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Moona Lisa.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Moona Lisa!

MOONA na místní měny

Tokenomika pro Moona Lisa (MOONA)

Pochopení tokenomiky Moona Lisa (MOONA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MOONA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Moona Lisa (MOONA)

Jakou hodnotu má dnes Moona Lisa (MOONA)?
Aktuální cena MOONA v USD je 0.00007517 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MOONA v USD?
Aktuální cena MOONA v USD je $ 0.00007517. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Moona Lisa?
Tržní kapitalizace MOONA je $ 75.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MOONA v oběhu?
Objem MOONA v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MOONA?
MOONA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00913512 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MOONA?
MOONA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007325 USD.
Jaký je objem obchodování MOONA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MOONA je -- USD.
Dosáhne MOONA letos vyšší ceny?
MOONA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMOONA, kde najdete podrobnější analýzu.
