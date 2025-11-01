BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Moon Rocks je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MROCKS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MROCKS.

Více informací o MROCKS

Informace o ceně MROCKS

Co je to MROCKS

Bílá kniha pro MROCKS

Oficiální webové stránky MROCKS

Tokenomika pro MROCKS

Předpověď cen MROCKS

Logo Moon Rocks

Moon Rocks Cena (MROCKS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MROCKS na USD

$0.00079571
-14.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Moon Rocks (MROCKS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:15:29 (UTC+8)

Informace o ceně Moon Rocks (MROCKS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00798221
$ 0
+0.22%

-14.71%

-15.46%

-15.46%

Cena Moon Rocks (MROCKS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MROCKS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MROCKS v historii je $ 0.00798221, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MROCKS se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o -14.71% a za posledních 7 dní o -15.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Moon Rocks (MROCKS)

$ 795.71K
--
$ 795.71K
1000.00M
999,995,287.9432918
Aktuální tržní kapitalizace Moon Rocks je $ 795.71K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MROCKS je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999995287.9432918. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 795.71K.

Historie cen v USD pro Moon Rocks (MROCKS)

Během dnešního dne byla změna ceny Moon Rocks na USD  $ -0.000137310014339967.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Moon Rocks na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Moon Rocks na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Moon Rocks na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000137310014339967-14.71%
30 dní$ 0-56.79%
60 dní$ 0-89.63%
90 dní$ 0--

Co je Moon Rocks (MROCKS)

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Moon Rocks (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Moon Rocks (MROCKS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Moon Rocks (MROCKS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Moon Rocks.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Moon Rocks!

MROCKS na místní měny

Tokenomika pro Moon Rocks (MROCKS)

Pochopení tokenomiky Moon Rocks (MROCKS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MROCKS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Moon Rocks (MROCKS)

Jakou hodnotu má dnes Moon Rocks (MROCKS)?
Aktuální cena MROCKS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MROCKS v USD?
Aktuální cena MROCKS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Moon Rocks?
Tržní kapitalizace MROCKS je $ 795.71K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MROCKS v oběhu?
Objem MROCKS v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MROCKS?
MROCKS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00798221 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MROCKS?
MROCKS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MROCKS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MROCKS je -- USD.
Dosáhne MROCKS letos vyšší ceny?
MROCKS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMROCKS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:15:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Moon Rocks (MROCKS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,224.24

$3,880.49

$0.02373

$186.64

$1.0004

$3,880.49

$110,224.24

$186.64

$2.5111

$1,086.80

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08874

$0.95000

$0.95000

$0.0035348

$0.0041

$20.481

$0.0000792

