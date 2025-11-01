BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Moo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MOO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOO.Dnešní aktuální cena Moo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MOO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MOO.

Více informací o MOO

Informace o ceně MOO

Co je to MOO

Oficiální webové stránky MOO

Tokenomika pro MOO

Předpověď cen MOO

Moo Cena (MOO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MOO na USD

--
----
+2.10%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Moo (MOO)
Informace o ceně Moo (MOO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

+2.21%

-11.35%

-11.35%

Cena Moo (MOO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MOO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MOO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MOO se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o +2.21% a za posledních 7 dní o -11.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Moo (MOO)

$ 152.12K
$ 152.12K$ 152.12K

--
----

$ 183.10K
$ 183.10K$ 183.10K

348.95T
348.95T 348.95T

420,000,000,000,000.0
420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Moo je $ 152.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MOO je 348.95T, přičemž celková zásoba je 420000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 183.10K.

Historie cen v USD pro Moo (MOO)

Během dnešního dne byla změna ceny Moo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Moo na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Moo na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Moo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.21%
30 dní$ 0-47.85%
60 dní$ 0-43.25%
90 dní$ 0--

Co je Moo (MOO)

Welcome to the world of MOO - where pastoral charm meets crypto innovation

Předpověď ceny Moo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Moo (MOO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Moo (MOO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Moo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Moo!

MOO na místní měny

Tokenomika pro Moo (MOO)

Pochopení tokenomiky Moo (MOO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MOO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Moo (MOO)

Jakou hodnotu má dnes Moo (MOO)?
Aktuální cena MOO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MOO v USD?
Aktuální cena MOO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Moo?
Tržní kapitalizace MOO je $ 152.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MOO v oběhu?
Objem MOO v oběhu je 348.95T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MOO?
MOO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MOO?
MOO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MOO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MOO je -- USD.
Dosáhne MOO letos vyšší ceny?
MOO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMOO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:52:51 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

