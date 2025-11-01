BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Monkey The Picasso je 0.00002137 USD. Sledujte aktualizace cen MONKEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MONKEY.

Více informací o MONKEY

Informace o ceně MONKEY

Co je to MONKEY

Oficiální webové stránky MONKEY

Tokenomika pro MONKEY

Předpověď cen MONKEY

Logo Monkey The Picasso

Monkey The Picasso Cena (MONKEY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MONKEY na USD

+3.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Monkey The Picasso (MONKEY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:02:21 (UTC+8)

Informace o ceně Monkey The Picasso (MONKEY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00002107
Nejnižší za 24 h
$ 0.00002294
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00002107
$ 0.00002294
$ 0.0055935
$ 0.00002031
-0.12%

+0.78%

-15.19%

-15.19%

Cena Monkey The Picasso (MONKEY) v reálném čase je $0.00002137. Za posledních 24 hodin se MONKEY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002107 do maxima $ 0.00002294, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MONKEY v historii je $ 0.0055935, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002031.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MONKEY se za poslední hodinu změnila o -0.12%, za 24 hodin o +0.78% a za posledních 7 dní o -15.19%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Monkey The Picasso (MONKEY)

$ 20.30K
--
$ 20.94K
949.82M
979,689,680.342344
Aktuální tržní kapitalizace Monkey The Picasso je $ 20.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MONKEY je 949.82M, přičemž celková zásoba je 979689680.342344. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.94K.

Historie cen v USD pro Monkey The Picasso (MONKEY)

Během dnešního dne byla změna ceny Monkey The Picasso na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Monkey The Picasso na USD  $ -0.0000205317.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Monkey The Picasso na USD  $ -0.0000211853.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Monkey The Picasso na USD  $ -0.003240400435174762.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.78%
30 dní$ -0.0000205317-96.07%
60 dní$ -0.0000211853-99.13%
90 dní$ -0.003240400435174762-99.34%

Co je Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Monkey The Picasso (MONKEY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Monkey The Picasso (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Monkey The Picasso (MONKEY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Monkey The Picasso (MONKEY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Monkey The Picasso.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Monkey The Picasso!

MONKEY na místní měny

Tokenomika pro Monkey The Picasso (MONKEY)

Pochopení tokenomiky Monkey The Picasso (MONKEY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MONKEY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Monkey The Picasso (MONKEY)

Jakou hodnotu má dnes Monkey The Picasso (MONKEY)?
Aktuální cena MONKEY v USD je 0.00002137 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MONKEY v USD?
Aktuální cena MONKEY v USD je $ 0.00002137. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Monkey The Picasso?
Tržní kapitalizace MONKEY je $ 20.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MONKEY v oběhu?
Objem MONKEY v oběhu je 949.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MONKEY?
MONKEY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0055935 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MONKEY?
MONKEY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002031 USD.
Jaký je objem obchodování MONKEY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MONKEY je -- USD.
Dosáhne MONKEY letos vyšší ceny?
MONKEY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMONKEY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Monkey The Picasso (MONKEY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

