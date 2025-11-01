BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Money Printer je 0.0001555 USD. Sledujte aktualizace cen MONEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MONEY.Dnešní aktuální cena Money Printer je 0.0001555 USD. Sledujte aktualizace cen MONEY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MONEY.

Více informací o MONEY

Informace o ceně MONEY

Co je to MONEY

Oficiální webové stránky MONEY

Tokenomika pro MONEY

Předpověď cen MONEY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Money Printer

Money Printer Cena (MONEY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MONEY na USD

+9.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Money Printer (MONEY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:52:36 (UTC+8)

Informace o ceně Money Printer (MONEY) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.99%

+14.30%

-4.26%

-4.26%

Cena Money Printer (MONEY) v reálném čase je $0.0001555. Za posledních 24 hodin se MONEY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00012538 do maxima $ 0.00015891, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MONEY v historii je $ 0.00091808, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00009025.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MONEY se za poslední hodinu změnila o -0.99%, za 24 hodin o +14.30% a za posledních 7 dní o -4.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Money Printer (MONEY)

Aktuální tržní kapitalizace Money Printer je $ 150.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MONEY je 999.52M, přičemž celková zásoba je 999522073.538962. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 150.61K.

Historie cen v USD pro Money Printer (MONEY)

Během dnešního dne byla změna ceny Money Printer na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Money Printer na USD  $ -0.0000368218.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Money Printer na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Money Printer na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+14.30%
30 dní$ -0.0000368218-23.67%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Money Printer (MONEY)

$MONEY is the meme of 2025. Built for the era of endless printing, it flips the system on its head. Every time they fire up the presses, the chart moves. Fiat loses value — $MONEY gains momentum. They print paper, we mint power.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Money Printer (MONEY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Money Printer (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Money Printer (MONEY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Money Printer (MONEY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Money Printer.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Money Printer!

MONEY na místní měny

Tokenomika pro Money Printer (MONEY)

Pochopení tokenomiky Money Printer (MONEY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MONEY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Money Printer (MONEY)

Jakou hodnotu má dnes Money Printer (MONEY)?
Aktuální cena MONEY v USD je 0.0001555 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MONEY v USD?
Aktuální cena MONEY v USD je $ 0.0001555. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Money Printer?
Tržní kapitalizace MONEY je $ 150.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MONEY v oběhu?
Objem MONEY v oběhu je 999.52M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MONEY?
MONEY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00091808 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MONEY?
MONEY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00009025 USD.
Jaký je objem obchodování MONEY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MONEY je -- USD.
Dosáhne MONEY letos vyšší ceny?
MONEY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMONEY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:52:36 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Money Printer (MONEY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

