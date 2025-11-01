BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena MLM X je 0.00019128 USD. Sledujte aktualizace cen MLMX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MLMX.

Více informací o MLMX

Informace o ceně MLMX

Co je to MLMX

Oficiální webové stránky MLMX

Tokenomika pro MLMX

Předpověď cen MLMX

MLM X Cena (MLMX)

Aktuální cena 1 MLMX na USD

$0.00019131
-17.30%1D
Graf aktuální ceny MLM X (MLMX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:52:16 (UTC+8)

Informace o ceně MLM X (MLMX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00016082
Nejnižší za 24 h
$ 0.00023727
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00016082
$ 0.00023727
$ 0.00298728
$ 0.00011691
+0.22%

-17.41%

-50.47%

-50.47%

Cena MLM X (MLMX) v reálném čase je $0.00019128. Za posledních 24 hodin se MLMX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00016082 do maxima $ 0.00023727, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MLMX v historii je $ 0.00298728, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00011691.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MLMX se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o -17.41% a za posledních 7 dní o -50.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MLM X (MLMX)

$ 191.28K
--
$ 191.28K
1000.00M
999,999,037.4558134
Aktuální tržní kapitalizace MLM X je $ 191.28K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MLMX je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999037.4558134. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 191.28K.

Historie cen v USD pro MLM X (MLMX)

Během dnešního dne byla změna ceny MLM X na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MLM X na USD  $ -0.0000712046.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MLM X na USD  $ -0.0001703915.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MLM X na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-17.41%
30 dní$ -0.0000712046-37.22%
60 dní$ -0.0001703915-89.07%
90 dní$ 0--

Co je MLM X (MLMX)

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.

Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.

Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.

With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Předpověď ceny MLM X (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MLM X (MLMX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MLM X (MLMX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MLM X.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MLM X!

MLMX na místní měny

Tokenomika pro MLM X (MLMX)

Pochopení tokenomiky MLM X (MLMX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MLMX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MLM X (MLMX)

Jakou hodnotu má dnes MLM X (MLMX)?
Aktuální cena MLMX v USD je 0.00019128 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MLMX v USD?
Aktuální cena MLMX v USD je $ 0.00019128. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MLM X?
Tržní kapitalizace MLMX je $ 191.28K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MLMX v oběhu?
Objem MLMX v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MLMX?
MLMX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00298728 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MLMX?
MLMX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00011691 USD.
Jaký je objem obchodování MLMX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MLMX je -- USD.
Dosáhne MLMX letos vyšší ceny?
MLMX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMLMX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se MLM X (MLMX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

