Dnešní aktuální cena Mintify je 0.00111034 USD. Sledujte aktualizace cen MINT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MINT.

Mintify Cena (MINT)

Aktuální cena 1 MINT na USD

$0.00111034
$0.00111034
+3.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Mintify (MINT)
Informace o ceně Mintify (MINT) (USD)

$ 0.00107313
$ 0.00111354
$ 0.00107313
$ 0.00111354
$ 0.059905
$ 0.00104497
+0.16%

+3.47%

-3.82%

-3.82%

Cena Mintify (MINT) v reálném čase je $0.00111034. Za posledních 24 hodin se MINT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00107313 do maxima $ 0.00111354, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MINT v historii je $ 0.059905, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00104497.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MINT se za poslední hodinu změnila o +0.16%, za 24 hodin o +3.47% a za posledních 7 dní o -3.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mintify (MINT)

$ 1.11M
493.00M
999,995,230.2968059
Aktuální tržní kapitalizace Mintify je $ 547.32K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MINT je 493.00M, přičemž celková zásoba je 999995230.2968059. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.11M.

Historie cen v USD pro Mintify (MINT)

Během dnešního dne byla změna ceny Mintify na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mintify na USD  $ -0.0002838302.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mintify na USD  $ -0.0008269352.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mintify na USD  $ -0.0041848521486991994.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.47%
30 dní$ -0.0002838302-25.56%
60 dní$ -0.0008269352-74.47%
90 dní$ -0.0041848521486991994-79.03%

Co je Mintify (MINT)

Mintify is the best consumer experience to trade every asset, every network, and every market directly onchain.

Mintify is part of a next generation of platforms that support real-time, direct onchain trading of your favorite economies. We are positioned to be the backbone of the largest opportunity zone of the 21st century: Digital Asset Markets, Decentralized Networks And Consumer Applications.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Mintify (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mintify (MINT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mintify (MINT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mintify.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mintify!

MINT na místní měny

Tokenomika pro Mintify (MINT)

Pochopení tokenomiky Mintify (MINT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MINT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mintify (MINT)

Jakou hodnotu má dnes Mintify (MINT)?
Aktuální cena MINT v USD je 0.00111034 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MINT v USD?
Aktuální cena MINT v USD je $ 0.00111034. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mintify?
Tržní kapitalizace MINT je $ 547.32K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MINT v oběhu?
Objem MINT v oběhu je 493.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MINT?
MINT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.059905 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MINT?
MINT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00104497 USD.
Jaký je objem obchodování MINT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MINT je -- USD.
Dosáhne MINT letos vyšší ceny?
MINT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMINT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Mintify (MINT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

