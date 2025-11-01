BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena mindshare je 0.00042081 USD. Sledujte aktualizace cen MINDSHARE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MINDSHARE.

Více informací o MINDSHARE

Informace o ceně MINDSHARE

Co je to MINDSHARE

Bílá kniha pro MINDSHARE

Oficiální webové stránky MINDSHARE

Tokenomika pro MINDSHARE

Předpověď cen MINDSHARE

Logo mindshare

mindshare Cena (MINDSHARE)

Aktuální cena 1 MINDSHARE na USD

$0.00042081
$0.00042081
+3.00%1D
Graf aktuální ceny mindshare (MINDSHARE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:14:04 (UTC+8)

Informace o ceně mindshare (MINDSHARE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0004073
$ 0.0004073
Nejnižší za 24 h
$ 0.00045701
$ 0.00045701
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0004073
$ 0.0004073

$ 0.00045701
$ 0.00045701

$ 0.00243364
$ 0.00243364

$ 0.00036629
$ 0.00036629

+0.60%

+3.03%

-29.40%

-29.40%

Cena mindshare (MINDSHARE) v reálném čase je $0.00042081. Za posledních 24 hodin se MINDSHARE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0004073 do maxima $ 0.00045701, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MINDSHARE v historii je $ 0.00243364, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00036629.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MINDSHARE se za poslední hodinu změnila o +0.60%, za 24 hodin o +3.03% a za posledních 7 dní o -29.40%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu mindshare (MINDSHARE)

$ 420.52K
$ 420.52K

--
--

$ 420.52K
$ 420.52K

999.95M
999.95M

999,949,315.206204
999,949,315.206204

Aktuální tržní kapitalizace mindshare je $ 420.52K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MINDSHARE je 999.95M, přičemž celková zásoba je 999949315.206204. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 420.52K.

Historie cen v USD pro mindshare (MINDSHARE)

Během dnešního dne byla změna ceny mindshare na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny mindshare na USD  $ -0.0002849369.
Za posledních 60 dní byla změna ceny mindshare na USD  $ -0.0002861966.
Za posledních 90 dní byla změna ceny mindshare na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.03%
30 dní$ -0.0002849369-67.71%
60 dní$ -0.0002861966-68.01%
90 dní$ 0--

Co je mindshare (MINDSHARE)

Sure people will call me crazy till I make it happen. Then they might call me genius! It’s really simple though if you think about it. Create a community, create AI tools to sell for profit, utilize a world wide community to sell, use profits to buy back coins/ burn, to purchase RWA to generate profit, build homeless complex’s, set up staking contracts/ dexs and create NFT’s. Sure it’s gonna take a village but it’s better than just a hype coin. What if a memecoin turned into a business. This is a community take over

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj mindshare (MINDSHARE)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny mindshare (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít mindshare (MINDSHARE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva mindshare (MINDSHARE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro mindshare.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny mindshare!

MINDSHARE na místní měny

Tokenomika pro mindshare (MINDSHARE)

Pochopení tokenomiky mindshare (MINDSHARE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MINDSHARE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně mindshare (MINDSHARE)

Jakou hodnotu má dnes mindshare (MINDSHARE)?
Aktuální cena MINDSHARE v USD je 0.00042081 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MINDSHARE v USD?
Aktuální cena MINDSHARE v USD je $ 0.00042081. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace mindshare?
Tržní kapitalizace MINDSHARE je $ 420.52K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MINDSHARE v oběhu?
Objem MINDSHARE v oběhu je 999.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MINDSHARE?
MINDSHARE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00243364 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MINDSHARE?
MINDSHARE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00036629 USD.
Jaký je objem obchodování MINDSHARE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MINDSHARE je -- USD.
Dosáhne MINDSHARE letos vyšší ceny?
MINDSHARE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMINDSHARE, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,207.86

$3,880.34

$0.02372

$186.53

$1.0004

$3,880.34

$110,207.86

$186.53

$2.5127

$1,086.69

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08775

$0.89999

$0.89999

$0.0035877

$0.0041

$20.647

$0.0000787

