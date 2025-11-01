BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MiladyStrategy je 0.00003061 USD. Sledujte aktualizace cen MLDSTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MLDSTR.

Více informací o MLDSTR

Informace o ceně MLDSTR

Co je to MLDSTR

Oficiální webové stránky MLDSTR

Tokenomika pro MLDSTR

Předpověď cen MLDSTR

Logo MiladyStrategy

MiladyStrategy Cena (MLDSTR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MLDSTR na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny MiladyStrategy (MLDSTR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:06:16 (UTC+8)

Informace o ceně MiladyStrategy (MLDSTR) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0259101
$ 0.0259101$ 0.0259101

$ 0.00002481
$ 0.00002481$ 0.00002481

0.00%

0.00%

Cena MiladyStrategy (MLDSTR) v reálném čase je $0.00003061. Za posledních 24 hodin se MLDSTR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MLDSTR v historii je $ 0.0259101, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002481.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MLDSTR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MiladyStrategy (MLDSTR)

$ 30.61K
$ 30.61K$ 30.61K

$ 30.61K
$ 30.61K$ 30.61K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace MiladyStrategy je $ 30.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MLDSTR je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 30.61K.

Historie cen v USD pro MiladyStrategy (MLDSTR)

Během dnešního dne byla změna ceny MiladyStrategy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MiladyStrategy na USD  $ +0.0000031294.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MiladyStrategy na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MiladyStrategy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0000031294+10.22%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je MiladyStrategy (MLDSTR)

MiladyStrategy ($MLDSTR) is an ERC-20 token on Ethereum with a 1 billion token supply, designed to support the Milady NFT ecosystem. The team purchases a portion of initial token buys to fund acquisitions of floor Milady NFTs, creating a community-driven protocol. It has no transaction fees, with liquidity fully locked on Uniswap V2 and ownership renounced for transparency. The project engages users through social media and community initiatives.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MiladyStrategy (MLDSTR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MiladyStrategy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MiladyStrategy (MLDSTR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MiladyStrategy (MLDSTR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MiladyStrategy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MiladyStrategy!

MLDSTR na místní měny

Tokenomika pro MiladyStrategy (MLDSTR)

Pochopení tokenomiky MiladyStrategy (MLDSTR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MLDSTR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MiladyStrategy (MLDSTR)

Jakou hodnotu má dnes MiladyStrategy (MLDSTR)?
Aktuální cena MLDSTR v USD je 0.00003061 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MLDSTR v USD?
Aktuální cena MLDSTR v USD je $ 0.00003061. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MiladyStrategy?
Tržní kapitalizace MLDSTR je $ 30.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MLDSTR v oběhu?
Objem MLDSTR v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MLDSTR?
MLDSTR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0259101 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MLDSTR?
MLDSTR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002481 USD.
Jaký je objem obchodování MLDSTR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MLDSTR je -- USD.
Dosáhne MLDSTR letos vyšší ceny?
MLDSTR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMLDSTR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:06:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MiladyStrategy (MLDSTR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

