BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Mike je 0.00001648 USD. Sledujte aktualizace cen MIKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MIKE.Dnešní aktuální cena Mike je 0.00001648 USD. Sledujte aktualizace cen MIKE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MIKE.

Více informací o MIKE

Informace o ceně MIKE

Co je to MIKE

Oficiální webové stránky MIKE

Tokenomika pro MIKE

Předpověď cen MIKE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Mike

Mike Cena (MIKE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MIKE na USD

--
----
-1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Mike (MIKE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:06:10 (UTC+8)

Informace o ceně Mike (MIKE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001574
$ 0.00001574$ 0.00001574
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000178
$ 0.0000178$ 0.0000178
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001574
$ 0.00001574$ 0.00001574

$ 0.0000178
$ 0.0000178$ 0.0000178

$ 0.00013531
$ 0.00013531$ 0.00013531

$ 0.00001514
$ 0.00001514$ 0.00001514

+0.13%

-1.15%

-2.99%

-2.99%

Cena Mike (MIKE) v reálném čase je $0.00001648. Za posledních 24 hodin se MIKE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001574 do maxima $ 0.0000178, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MIKE v historii je $ 0.00013531, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001514.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MIKE se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -1.15% a za posledních 7 dní o -2.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mike (MIKE)

$ 16.48K
$ 16.48K$ 16.48K

--
----

$ 16.48K
$ 16.48K$ 16.48K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Mike je $ 16.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MIKE je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.48K.

Historie cen v USD pro Mike (MIKE)

Během dnešního dne byla změna ceny Mike na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mike na USD  $ -0.0000009809.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mike na USD  $ -0.0000079423.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mike na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.15%
30 dní$ -0.0000009809-5.95%
60 dní$ -0.0000079423-48.19%
90 dní$ 0--

Co je Mike (MIKE)

Mike the cat is the beloved pet of the Totakeke brothers. With its soft and cute demeanor, it has gained a huge following online and become a much - loved "internet - famous cat". It has a chubby body, and its fluffy fur is as soft as a cloud. Its big, watery eyes always carry an innocent and lively look. Paired with its small, pink nose and whiskers that twitch from time to time, it looks extremely cute. It has a gentle and clingy personality, always loving to follow its owners around or curl up on the sofa for a nap. Occasionally, it playfully chases after a feather toy, and every move it makes exudes a sense of healing. As the cat of the cheems totakeke owner, Mike often appears in various short - videos and photos. Whether it's the serious look of tilting its head to listen to music or the cute expression of comfortably closing its eyes when its owner strokes its fur, all these moments are captured by the camera. With its natural cuteness, these contents spread rapidly on social platforms, often getting tens of thousands of likes, and the comment sections are filled with the love and praise of netizens for it. Mike has broken down language barriers with its cuteness and become a "healing - type idol" that transcends national boundaries, allowing countless people to feel the gentle power of cats in their busy lives.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Mike (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mike (MIKE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mike (MIKE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mike.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mike!

MIKE na místní měny

Tokenomika pro Mike (MIKE)

Pochopení tokenomiky Mike (MIKE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MIKE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mike (MIKE)

Jakou hodnotu má dnes Mike (MIKE)?
Aktuální cena MIKE v USD je 0.00001648 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MIKE v USD?
Aktuální cena MIKE v USD je $ 0.00001648. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mike?
Tržní kapitalizace MIKE je $ 16.48K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MIKE v oběhu?
Objem MIKE v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MIKE?
MIKE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00013531 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MIKE?
MIKE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001514 USD.
Jaký je objem obchodování MIKE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MIKE je -- USD.
Dosáhne MIKE letos vyšší ceny?
MIKE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMIKE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:06:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Mike (MIKE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,145.77
$110,145.77$110,145.77

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.59
$3,879.59$3,879.59

+0.48%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02427
$0.02427$0.02427

-24.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.43
$186.43$186.43

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.59
$3,879.59$3,879.59

+0.48%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,145.77
$110,145.77$110,145.77

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.43
$186.43$186.43

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5046
$2.5046$2.5046

-0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09452
$0.09452$0.09452

+89.04%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01982
$0.01982$0.01982

-0.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00830
$0.00830$0.00830

+591.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054033
$0.0054033$0.0054033

+175.39%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000822
$0.0000822$0.0000822

+64.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000318
$0.000318$0.000318

+59.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%