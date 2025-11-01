Mike Cena (MIKE)
Cena Mike (MIKE) v reálném čase je $0.00001648. Za posledních 24 hodin se MIKE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001574 do maxima $ 0.0000178, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MIKE v historii je $ 0.00013531, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001514.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MIKE se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -1.15% a za posledních 7 dní o -2.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Mike je $ 16.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MIKE je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.48K.
Během dnešního dne byla změna ceny Mike na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mike na USD $ -0.0000009809.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mike na USD $ -0.0000079423.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mike na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-1.15%
|30 dní
|$ -0.0000009809
|-5.95%
|60 dní
|$ -0.0000079423
|-48.19%
|90 dní
|$ 0
|--
Mike the cat is the beloved pet of the Totakeke brothers. With its soft and cute demeanor, it has gained a huge following online and become a much - loved "internet - famous cat". It has a chubby body, and its fluffy fur is as soft as a cloud. Its big, watery eyes always carry an innocent and lively look. Paired with its small, pink nose and whiskers that twitch from time to time, it looks extremely cute. It has a gentle and clingy personality, always loving to follow its owners around or curl up on the sofa for a nap. Occasionally, it playfully chases after a feather toy, and every move it makes exudes a sense of healing. As the cat of the cheems totakeke owner, Mike often appears in various short - videos and photos. Whether it's the serious look of tilting its head to listen to music or the cute expression of comfortably closing its eyes when its owner strokes its fur, all these moments are captured by the camera. With its natural cuteness, these contents spread rapidly on social platforms, often getting tens of thousands of likes, and the comment sections are filled with the love and praise of netizens for it. Mike has broken down language barriers with its cuteness and become a "healing - type idol" that transcends national boundaries, allowing countless people to feel the gentle power of cats in their busy lives.
Jakou hodnotu v USD bude mít Mike (MIKE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mike (MIKE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mike.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mike!
Pochopení tokenomiky Mike (MIKE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MIKE hned teď!
