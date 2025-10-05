Dnešní aktuální cena Midas mTBILL je 1.039 USD. Sledujte aktualizace cen MTBILL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MTBILL.Dnešní aktuální cena Midas mTBILL je 1.039 USD. Sledujte aktualizace cen MTBILL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MTBILL.

Midas mTBILL Cena (MTBILL)

Aktuální cena 1 MTBILL na USD

$1.039
0.00%1D
Graf aktuální ceny Midas mTBILL (MTBILL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:56:29 (UTC+8)

Informace o ceně Midas mTBILL (MTBILL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.039
Nejnižší za 24 h
$ 1.039
Nejvyšší za 24 h

$ 1.039
$ 1.039
$ 1.039
$ 0.937036
0.00%

0.00%

+0.08%

+0.08%

Cena Midas mTBILL (MTBILL) v reálném čase je $1.039. Za posledních 24 hodin se MTBILL obchodoval v rozmezí od minima $ 1.039 do maxima $ 1.039, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MTBILL v historii je $ 1.039, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.937036.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MTBILL se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o +0.08%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Midas mTBILL (MTBILL)

$ 20.84M
--
$ 20.84M
20.05M
20,051,970.89808558
Aktuální tržní kapitalizace Midas mTBILL je $ 20.84M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MTBILL je 20.05M, přičemž celková zásoba je 20051970.89808558. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.84M.

Historie cen v USD pro Midas mTBILL (MTBILL)

Během dnešního dne byla změna ceny Midas mTBILL na USD  $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Midas mTBILL na USD  $ +0.0033858932.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Midas mTBILL na USD  $ +0.0062191423.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Midas mTBILL na USD  $ +0.00926195.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ +0.0033858932+0.33%
60 dní$ +0.0062191423+0.60%
90 dní$ +0.00926195+0.90%

Co je Midas mTBILL (MTBILL)

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Midas mTBILL (MTBILL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Midas mTBILL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Midas mTBILL (MTBILL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Midas mTBILL (MTBILL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Midas mTBILL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Midas mTBILL!

MTBILL na místní měny

Tokenomika pro Midas mTBILL (MTBILL)

Pochopení tokenomiky Midas mTBILL (MTBILL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MTBILL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Midas mTBILL (MTBILL)

Jakou hodnotu má dnes Midas mTBILL (MTBILL)?
Aktuální cena MTBILL v USD je 1.039 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MTBILL v USD?
Aktuální cena MTBILL v USD je $ 1.039. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Midas mTBILL?
Tržní kapitalizace MTBILL je $ 20.84M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MTBILL v oběhu?
Objem MTBILL v oběhu je 20.05M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MTBILL?
MTBILL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.039 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MTBILL?
MTBILL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.937036 USD.
Jaký je objem obchodování MTBILL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MTBILL je -- USD.
Dosáhne MTBILL letos vyšší ceny?
MTBILL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMTBILL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:56:29 (UTC+8)

