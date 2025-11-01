BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Midas msyrupUSDp je 1.009 USD. Sledujte aktualizace cen MSYRUPUSDP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MSYRUPUSDP.

Více informací o MSYRUPUSDP

Informace o ceně MSYRUPUSDP

Co je to MSYRUPUSDP

Bílá kniha pro MSYRUPUSDP

Oficiální webové stránky MSYRUPUSDP

Tokenomika pro MSYRUPUSDP

Předpověď cen MSYRUPUSDP

Midas msyrupUSDp Cena (MSYRUPUSDP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MSYRUPUSDP na USD

$1.009
$1.009$1.009
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:50 (UTC+8)

Informace o ceně Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
Nejnižší za 24 h
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
Nejvyšší za 24 h

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+0.09%

+0.09%

Cena Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) v reálném čase je $1.009. Za posledních 24 hodin se MSYRUPUSDP obchodoval v rozmezí od minima $ 1.009 do maxima $ 1.009, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MSYRUPUSDP v historii je $ 1.009, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MSYRUPUSDP se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o +0.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

$ 201.82M
$ 201.82M$ 201.82M

--
----

$ 201.82M
$ 201.82M$ 201.82M

200.00M
200.00M 200.00M

199,999,099.5219583
199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Aktuální tržní kapitalizace Midas msyrupUSDp je $ 201.82M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MSYRUPUSDP je 200.00M, přičemž celková zásoba je 199999099.5219583. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 201.82M.

Historie cen v USD pro Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Během dnešního dne byla změna ceny Midas msyrupUSDp na USD  $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Midas msyrupUSDp na USD  $ +0.0070460488.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Midas msyrupUSDp na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Midas msyrupUSDp na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ +0.0070460488+0.70%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

Zdroj Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Midas msyrupUSDp (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Midas msyrupUSDp.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Midas msyrupUSDp!

MSYRUPUSDP na místní měny

Tokenomika pro Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Pochopení tokenomiky Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MSYRUPUSDP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Jakou hodnotu má dnes Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)?
Aktuální cena MSYRUPUSDP v USD je 1.009 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MSYRUPUSDP v USD?
Aktuální cena MSYRUPUSDP v USD je $ 1.009. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Midas msyrupUSDp?
Tržní kapitalizace MSYRUPUSDP je $ 201.82M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MSYRUPUSDP v oběhu?
Objem MSYRUPUSDP v oběhu je 200.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.009 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MSYRUPUSDP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MSYRUPUSDP je -- USD.
Dosáhne MSYRUPUSDP letos vyšší ceny?
MSYRUPUSDP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMSYRUPUSDP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:50 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

