Aktuální cena 1 MMEV na USD

$1.073
0.00%1D
Graf aktuální ceny Midas mMEV (MMEV)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:56:23 (UTC+8)

Informace o ceně Midas mMEV (MMEV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.073
Nejnižší za 24 h
$ 1.073
Nejvyšší za 24 h

$ 1.073
$ 1.073
$ 1.073
$ 1.011
0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

Cena Midas mMEV (MMEV) v reálném čase je $1.073. Za posledních 24 hodin se MMEV obchodoval v rozmezí od minima $ 1.073 do maxima $ 1.073, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MMEV v historii je $ 1.073, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.011.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MMEV se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o +0.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Midas mMEV (MMEV)

$ 294.20K
--
$ 68.86M
275.88K
59,075,524.14730081
Aktuální tržní kapitalizace Midas mMEV je $ 294.20K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MMEV je 275.88K, přičemž celková zásoba je 59075524.14730081. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 68.86M.

Historie cen v USD pro Midas mMEV (MMEV)

Během dnešního dne byla změna ceny Midas mMEV na USD  $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Midas mMEV na USD  $ +0.0096993835.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Midas mMEV na USD  $ +0.0210686769.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Midas mMEV na USD  $ +0.03129241.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ +0.0096993835+0.90%
60 dní$ +0.0210686769+1.96%
90 dní$ +0.03129241+3.00%

Co je Midas mMEV (MMEV)

mMEV is a professionally managed, delta-neutral yield strategy designed to generate sustainable returns from on-chain opportunities while maintaining market neutrality. It dynamically allocates across liquidity provisioning, arbitrage, and liquidation strategies to capture risk-adjusted yield. Managed by MEV Capital, a leading digital asset investment firm, mMEV offers transparent, flexible, and scalable access to institutional-grade DeFi yield.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Midas mMEV (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Midas mMEV (MMEV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Midas mMEV (MMEV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Midas mMEV.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Midas mMEV!

MMEV na místní měny

Tokenomika pro Midas mMEV (MMEV)

Pochopení tokenomiky Midas mMEV (MMEV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MMEV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Midas mMEV (MMEV)

Jakou hodnotu má dnes Midas mMEV (MMEV)?
Aktuální cena MMEV v USD je 1.073 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MMEV v USD?
Aktuální cena MMEV v USD je $ 1.073. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Midas mMEV?
Tržní kapitalizace MMEV je $ 294.20K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MMEV v oběhu?
Objem MMEV v oběhu je 275.88K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MMEV?
MMEV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.073 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MMEV?
MMEV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.011 USD.
Jaký je objem obchodování MMEV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MMEV je -- USD.
Dosáhne MMEV letos vyšší ceny?
MMEV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMMEV, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Midas mMEV (MMEV)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.