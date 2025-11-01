BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MicroStrategy xStock je 269.72 USD. Sledujte aktualizace cen MSTRX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MSTRX.

Více informací o MSTRX

Informace o ceně MSTRX

Co je to MSTRX

Bílá kniha pro MSTRX

Oficiální webové stránky MSTRX

Tokenomika pro MSTRX

Předpověď cen MSTRX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MicroStrategy xStock

MicroStrategy xStock Cena (MSTRX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MSTRX na USD

$270.02
$270.02
-0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MicroStrategy xStock (MSTRX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:28 (UTC+8)

Informace o ceně MicroStrategy xStock (MSTRX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 264.96
$ 264.96
Nejnižší za 24 h
$ 275.5
$ 275.5
Nejvyšší za 24 h

$ 264.96
$ 264.96

$ 275.5
$ 275.5

$ 462.34
$ 462.34

$ 255.57
$ 255.57

-0.31%

-0.91%

-6.90%

-6.90%

Cena MicroStrategy xStock (MSTRX) v reálném čase je $269.72. Za posledních 24 hodin se MSTRX obchodoval v rozmezí od minima $ 264.96 do maxima $ 275.5, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MSTRX v historii je $ 462.34, zatímco nejnižší cena v historii je $ 255.57.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MSTRX se za poslední hodinu změnila o -0.31%, za 24 hodin o -0.91% a za posledních 7 dní o -6.90%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MicroStrategy xStock (MSTRX)

$ 9.28M
$ 9.28M

--
----

$ 16.21M
$ 16.21M

34.42K
34.42K

60,099.50726803
60,099.50726803

Aktuální tržní kapitalizace MicroStrategy xStock je $ 9.28M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MSTRX je 34.42K, přičemž celková zásoba je 60099.50726803. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.21M.

Historie cen v USD pro MicroStrategy xStock (MSTRX)

Během dnešního dne byla změna ceny MicroStrategy xStock na USD  $ -2.4889522658889.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MicroStrategy xStock na USD  $ -57.9380137600.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MicroStrategy xStock na USD  $ -56.0378363600.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MicroStrategy xStock na USD  $ -97.02795456733966.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -2.4889522658889-0.91%
30 dní$ -57.9380137600-21.48%
60 dní$ -56.0378363600-20.77%
90 dní$ -97.02795456733966-26.45%

Co je MicroStrategy xStock (MSTRX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MicroStrategy xStock (MSTRX)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MicroStrategy xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MicroStrategy xStock (MSTRX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MicroStrategy xStock (MSTRX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MicroStrategy xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MicroStrategy xStock!

MSTRX na místní měny

Tokenomika pro MicroStrategy xStock (MSTRX)

Pochopení tokenomiky MicroStrategy xStock (MSTRX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MSTRX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MicroStrategy xStock (MSTRX)

Jakou hodnotu má dnes MicroStrategy xStock (MSTRX)?
Aktuální cena MSTRX v USD je 269.72 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MSTRX v USD?
Aktuální cena MSTRX v USD je $ 269.72. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MicroStrategy xStock?
Tržní kapitalizace MSTRX je $ 9.28M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MSTRX v oběhu?
Objem MSTRX v oběhu je 34.42K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MSTRX?
MSTRX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 462.34 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MSTRX?
MSTRX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 255.57 USD.
Jaký je objem obchodování MSTRX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MSTRX je -- USD.
Dosáhne MSTRX letos vyšší ceny?
MSTRX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMSTRX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MicroStrategy xStock (MSTRX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

