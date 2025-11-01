BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MicroBuy Bot je 0.00003012 USD. Sledujte aktualizace cen MICROBUY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MICROBUY.Dnešní aktuální cena MicroBuy Bot je 0.00003012 USD. Sledujte aktualizace cen MICROBUY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MICROBUY.

Více informací o MICROBUY

Informace o ceně MICROBUY

Co je to MICROBUY

Oficiální webové stránky MICROBUY

Tokenomika pro MICROBUY

Předpověď cen MICROBUY

Aktuální cena 1 MICROBUY na USD

--
----
-7.40%1D
USD
Graf aktuální ceny MicroBuy Bot (MICROBUY)
Informace o ceně MicroBuy Bot (MICROBUY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00002975
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003264
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00002975
$ 0.00003264
$ 0.00189287
$ 0.00002975
+0.05%

-7.46%

-31.37%

-31.37%

Cena MicroBuy Bot (MICROBUY) v reálném čase je $0.00003012. Za posledních 24 hodin se MICROBUY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002975 do maxima $ 0.00003264, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MICROBUY v historii je $ 0.00189287, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002975.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MICROBUY se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o -7.46% a za posledních 7 dní o -31.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MicroBuy Bot (MICROBUY)

$ 30.12K
--
$ 30.12K
1000.00M
999,999,999.9999999
Aktuální tržní kapitalizace MicroBuy Bot je $ 30.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MICROBUY je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999999.9999999. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 30.12K.

Historie cen v USD pro MicroBuy Bot (MICROBUY)

Během dnešního dne byla změna ceny MicroBuy Bot na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MicroBuy Bot na USD  $ -0.0000274546.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MicroBuy Bot na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MicroBuy Bot na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-7.46%
30 dní$ -0.0000274546-91.15%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MicroBuy Bot (MICROBUY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MicroBuy Bot (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MicroBuy Bot (MICROBUY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MicroBuy Bot (MICROBUY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MicroBuy Bot.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MicroBuy Bot!

MICROBUY na místní měny

Tokenomika pro MicroBuy Bot (MICROBUY)

Pochopení tokenomiky MicroBuy Bot (MICROBUY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MICROBUY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MicroBuy Bot (MICROBUY)

Jakou hodnotu má dnes MicroBuy Bot (MICROBUY)?
Aktuální cena MICROBUY v USD je 0.00003012 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MICROBUY v USD?
Aktuální cena MICROBUY v USD je $ 0.00003012. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MicroBuy Bot?
Tržní kapitalizace MICROBUY je $ 30.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MICROBUY v oběhu?
Objem MICROBUY v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MICROBUY?
MICROBUY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00189287 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MICROBUY?
MICROBUY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002975 USD.
Jaký je objem obchodování MICROBUY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MICROBUY je -- USD.
Dosáhne MICROBUY letos vyšší ceny?
MICROBUY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMICROBUY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se MicroBuy Bot (MICROBUY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

