BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena mfercoin je 0.00379844 USD. Sledujte aktualizace cen MFER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MFER.Dnešní aktuální cena mfercoin je 0.00379844 USD. Sledujte aktualizace cen MFER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MFER.

Více informací o MFER

Informace o ceně MFER

Co je to MFER

Bílá kniha pro MFER

Oficiální webové stránky MFER

Tokenomika pro MFER

Předpověď cen MFER

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo mfercoin

mfercoin Cena (MFER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MFER na USD

$0.0037984
$0.0037984$0.0037984
+2.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny mfercoin (MFER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:21 (UTC+8)

Informace o ceně mfercoin (MFER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00369942
$ 0.00369942$ 0.00369942
Nejnižší za 24 h
$ 0.00383775
$ 0.00383775$ 0.00383775
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00369942
$ 0.00369942$ 0.00369942

$ 0.00383775
$ 0.00383775$ 0.00383775

$ 0.263597
$ 0.263597$ 0.263597

$ 0.0034229
$ 0.0034229$ 0.0034229

-0.79%

+2.11%

-7.37%

-7.37%

Cena mfercoin (MFER) v reálném čase je $0.00379844. Za posledních 24 hodin se MFER obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00369942 do maxima $ 0.00383775, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MFER v historii je $ 0.263597, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0034229.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MFER se za poslední hodinu změnila o -0.79%, za 24 hodin o +2.11% a za posledních 7 dní o -7.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu mfercoin (MFER)

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

--
----

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,066.04
999,998,066.04 999,998,066.04

Aktuální tržní kapitalizace mfercoin je $ 3.80M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MFER je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999998066.04. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.80M.

Historie cen v USD pro mfercoin (MFER)

Během dnešního dne byla změna ceny mfercoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny mfercoin na USD  $ -0.0015758136.
Za posledních 60 dní byla změna ceny mfercoin na USD  $ -0.0020808435.
Za posledních 90 dní byla změna ceny mfercoin na USD  $ -0.004808282349301989.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.11%
30 dní$ -0.0015758136-41.48%
60 dní$ -0.0020808435-54.78%
90 dní$ -0.004808282349301989-55.86%

Co je mfercoin (MFER)

mfercoin: a peer-to-peer electronic mfer system

a meme coin for every crypto mfer

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny mfercoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít mfercoin (MFER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva mfercoin (MFER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro mfercoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny mfercoin!

MFER na místní měny

Tokenomika pro mfercoin (MFER)

Pochopení tokenomiky mfercoin (MFER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MFER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně mfercoin (MFER)

Jakou hodnotu má dnes mfercoin (MFER)?
Aktuální cena MFER v USD je 0.00379844 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MFER v USD?
Aktuální cena MFER v USD je $ 0.00379844. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace mfercoin?
Tržní kapitalizace MFER je $ 3.80M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MFER v oběhu?
Objem MFER v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MFER?
MFER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.263597 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MFER?
MFER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0034229 USD.
Jaký je objem obchodování MFER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MFER je -- USD.
Dosáhne MFER letos vyšší ceny?
MFER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMFER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:13:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se mfercoin (MFER)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,208.93
$110,208.93$110,208.93

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.28
$3,879.28$3,879.28

+0.47%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02372
$0.02372$0.02372

-26.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.28
$3,879.28$3,879.28

+0.47%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,208.93
$110,208.93$110,208.93

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5125
$2.5125$2.5125

-0.45%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.96
$1,086.96$1,086.96

+0.23%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09031
$0.09031$0.09031

+80.62%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.89954
$0.89954$0.89954

+4,397.70%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.89954
$0.89954$0.89954

+4,397.70%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036230
$0.0036230$0.0036230

+84.65%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.549
$20.549$20.549

+59.74%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000787
$0.0000787$0.0000787

+57.40%