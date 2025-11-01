BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena MexCrewn je 0.00118107 USD. Sledujte aktualizace cen MEXCREWN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEXCREWN.Dnešní aktuální cena MexCrewn je 0.00118107 USD. Sledujte aktualizace cen MEXCREWN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEXCREWN.

Více informací o MEXCREWN

Informace o ceně MEXCREWN

Co je to MEXCREWN

Tokenomika pro MEXCREWN

Předpověď cen MEXCREWN

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo MexCrewn

MexCrewn Cena (MEXCREWN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEXCREWN na USD

$0.00118107
$0.00118107$0.00118107
+5.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MexCrewn (MEXCREWN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:01:45 (UTC+8)

Informace o ceně MexCrewn (MEXCREWN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00108112
$ 0.00108112$ 0.00108112
Nejnižší za 24 h
$ 0.00121617
$ 0.00121617$ 0.00121617
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00108112
$ 0.00108112$ 0.00108112

$ 0.00121617
$ 0.00121617$ 0.00121617

$ 0.008046
$ 0.008046$ 0.008046

$ 0
$ 0$ 0

-1.18%

+5.59%

-15.82%

-15.82%

Cena MexCrewn (MEXCREWN) v reálném čase je $0.00118107. Za posledních 24 hodin se MEXCREWN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00108112 do maxima $ 0.00121617, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEXCREWN v historii je $ 0.008046, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEXCREWN se za poslední hodinu změnila o -1.18%, za 24 hodin o +5.59% a za posledních 7 dní o -15.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MexCrewn (MEXCREWN)

$ 118.11K
$ 118.11K$ 118.11K

--
----

$ 118.11K
$ 118.11K$ 118.11K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace MexCrewn je $ 118.11K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEXCREWN je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 118.11K.

Historie cen v USD pro MexCrewn (MEXCREWN)

Během dnešního dne byla změna ceny MexCrewn na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MexCrewn na USD  $ -0.0007104277.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MexCrewn na USD  $ -0.0007147455.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MexCrewn na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.59%
30 dní$ -0.0007104277-60.15%
60 dní$ -0.0007147455-60.51%
90 dní$ 0--

Co je MexCrewn (MEXCREWN)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny MexCrewn (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MexCrewn (MEXCREWN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MexCrewn (MEXCREWN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MexCrewn.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MexCrewn!

MEXCREWN na místní měny

Tokenomika pro MexCrewn (MEXCREWN)

Pochopení tokenomiky MexCrewn (MEXCREWN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEXCREWN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MexCrewn (MEXCREWN)

Jakou hodnotu má dnes MexCrewn (MEXCREWN)?
Aktuální cena MEXCREWN v USD je 0.00118107 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEXCREWN v USD?
Aktuální cena MEXCREWN v USD je $ 0.00118107. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MexCrewn?
Tržní kapitalizace MEXCREWN je $ 118.11K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEXCREWN v oběhu?
Objem MEXCREWN v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEXCREWN?
MEXCREWN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.008046 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEXCREWN?
MEXCREWN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MEXCREWN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEXCREWN je -- USD.
Dosáhne MEXCREWN letos vyšší ceny?
MEXCREWN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEXCREWN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:01:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MexCrewn (MEXCREWN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,033.24
$110,033.24$110,033.24

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.53
$3,877.53$3,877.53

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02467
$0.02467$0.02467

-23.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.82
$185.82$185.82

-1.24%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.53
$3,877.53$3,877.53

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,033.24
$110,033.24$110,033.24

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.82
$185.82$185.82

-1.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5035
$2.5035$2.5035

-0.81%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.58
$1,088.58$1,088.58

+0.38%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09194
$0.09194$0.09194

+83.88%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.06992
$0.06992$0.06992

+249.60%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.06992
$0.06992$0.06992

+249.60%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046450
$0.0046450$0.0046450

+136.74%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00285
$0.00285$0.00285

+137.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.300
$20.300$20.300

+57.80%