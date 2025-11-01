BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Metaverse Face je 0.00002942 USD. Sledujte aktualizace cen MEFA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEFA.

Více informací o MEFA

Informace o ceně MEFA

Co je to MEFA

Bílá kniha pro MEFA

Oficiální webové stránky MEFA

Tokenomika pro MEFA

Předpověď cen MEFA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Metaverse Face

Metaverse Face Cena (MEFA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEFA na USD

+0.90%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny Metaverse Face (MEFA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:51:41 (UTC+8)

Informace o ceně Metaverse Face (MEFA) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.06%

+0.98%

-2.68%

-2.68%

Cena Metaverse Face (MEFA) v reálném čase je $0.00002942. Za posledních 24 hodin se MEFA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000291 do maxima $ 0.00002977, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEFA v historii je $ 0.00148951, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002582.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEFA se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +0.98% a za posledních 7 dní o -2.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Metaverse Face (MEFA)

Aktuální tržní kapitalizace Metaverse Face je $ 279.67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEFA je 9.50B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 294.25K.

Historie cen v USD pro Metaverse Face (MEFA)

Během dnešního dne byla změna ceny Metaverse Face na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Metaverse Face na USD  $ +0.0000010336.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Metaverse Face na USD  $ -0.0000010363.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Metaverse Face na USD  $ -0.00000533042635988234.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.98%
30 dní$ +0.0000010336+3.51%
60 dní$ -0.0000010363-3.52%
90 dní$ -0.00000533042635988234-15.33%

Co je Metaverse Face (MEFA)

Decentralized blockchain platform providing Face Nft for Metaverse .A new virtual world is being created. Metaface aims to provide you with virtual world character face NFTs, each with different features. If you want, you can have your own face designed as a character. We aim to establish an upper market with the aim of partnering with many games and virtual reality platforms. One of the biggest problems in the NFT world is to produce new things. You create a character and then just add a background color, a hat, an outfit and change the color to produce clones of the same thing.This is very simple. The Metaverse planet is being built. People will want to use faces.People will want to use different character. While it is difficult to create even a new character, we produce a face, which is the same difficulty as a fingerprint. https://app.metaversefacemaker.com/ platform launched. You can generate, collect and sell NFTs using both the ETH and BSC network.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Metaverse Face (MEFA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Metaverse Face (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Metaverse Face (MEFA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Metaverse Face (MEFA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Metaverse Face.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Metaverse Face!

MEFA na místní měny

Tokenomika pro Metaverse Face (MEFA)

Pochopení tokenomiky Metaverse Face (MEFA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEFA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Metaverse Face (MEFA)

Jakou hodnotu má dnes Metaverse Face (MEFA)?
Aktuální cena MEFA v USD je 0.00002942 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEFA v USD?
Aktuální cena MEFA v USD je $ 0.00002942. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Metaverse Face?
Tržní kapitalizace MEFA je $ 279.67K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEFA v oběhu?
Objem MEFA v oběhu je 9.50B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEFA?
MEFA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00148951 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEFA?
MEFA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002582 USD.
Jaký je objem obchodování MEFA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEFA je -- USD.
Dosáhne MEFA letos vyšší ceny?
MEFA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEFA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:51:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Metaverse Face (MEFA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

