Dnešní aktuální cena Metaplex je 0.224149 USD. Sledujte aktualizace cen MPLX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MPLX.

Více informací o MPLX

Informace o ceně MPLX

Co je to MPLX

Oficiální webové stránky MPLX

Tokenomika pro MPLX

Předpověď cen MPLX

Logo Metaplex

Metaplex Cena (MPLX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MPLX na USD

$0.225398
+5.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Metaplex (MPLX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:35:26 (UTC+8)

Informace o ceně Metaplex (MPLX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.214537
Nejnižší za 24 h
$ 0.227387
Nejvyšší za 24 h

$ 0.214537
$ 0.227387
$ 0.896784
$ 0.02528374
-0.09%

+4.46%

+0.99%

+0.99%

Cena Metaplex (MPLX) v reálném čase je $0.224149. Za posledních 24 hodin se MPLX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.214537 do maxima $ 0.227387, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MPLX v historii je $ 0.896784, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02528374.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MPLX se za poslední hodinu změnila o -0.09%, za 24 hodin o +4.46% a za posledních 7 dní o +0.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Metaplex (MPLX)

$ 129.18M
--
$ 225.36M
573.23M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Metaplex je $ 129.18M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MPLX je 573.23M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 225.36M.

Historie cen v USD pro Metaplex (MPLX)

Během dnešního dne byla změna ceny Metaplex na USD  $ +0.00956578.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Metaplex na USD  $ -0.0532169400.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Metaplex na USD  $ +0.0262157049.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Metaplex na USD  $ +0.0577940787860339.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00956578+4.46%
30 dní$ -0.0532169400-23.74%
60 dní$ +0.0262157049+11.70%
90 dní$ +0.0577940787860339+34.74%

Co je Metaplex (MPLX)

Metaplex (MPLX) is the standard for launching tokens and NFTs on Solana. Used to create 99% of tokens and NFTs on Solana, Metaplex powers the network’s biggest stablecoins, RWAs, DEXs, launchpads, wallets, DePIN networks, DeFi apps and games, with more than 900 million assets created and over $10 billion in transaction value. 50% of Metaplex protocol revenue is used to buy back MPLX for the Metaplex DAO.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Metaplex (MPLX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Metaplex (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Metaplex (MPLX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Metaplex (MPLX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Metaplex.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Metaplex!

MPLX na místní měny

Tokenomika pro Metaplex (MPLX)

Pochopení tokenomiky Metaplex (MPLX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MPLX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Metaplex (MPLX)

Jakou hodnotu má dnes Metaplex (MPLX)?
Aktuální cena MPLX v USD je 0.224149 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MPLX v USD?
Aktuální cena MPLX v USD je $ 0.224149. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Metaplex?
Tržní kapitalizace MPLX je $ 129.18M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MPLX v oběhu?
Objem MPLX v oběhu je 573.23M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MPLX?
MPLX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.896784 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MPLX?
MPLX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02528374 USD.
Jaký je objem obchodování MPLX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MPLX je -- USD.
Dosáhne MPLX letos vyšší ceny?
MPLX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMPLX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:35:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Metaplex (MPLX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

