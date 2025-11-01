BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Metamars je 0.00494071 USD. Sledujte aktualizace cen MARS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MARS.

Informace o ceně Metamars (MARS) (USD)

Cena Metamars (MARS) v reálném čase je $0.00494071. Za posledních 24 hodin se MARS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00374823 do maxima $ 0.00558183, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MARS v historii je $ 1.88, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MARS se za poslední hodinu změnila o +17.81%, za 24 hodin o +8.97% a za posledních 7 dní o -1.40%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Metamars je $ 1.12M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MARS je 226.53M, přičemž celková zásoba je 260000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.28M.

Během dnešního dne byla změna ceny Metamars na USD  $ +0.00040691.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Metamars na USD  $ -0.0015423923.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Metamars na USD  $ +0.0037467370.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Metamars na USD  $ -0.0966455799012307.

Co je Metamars (MARS)

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience.

MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms.

Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Metamars (MARS)

Jakou hodnotu má dnes Metamars (MARS)?
Aktuální cena MARS v USD je 0.00494071 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MARS v USD?
Aktuální cena MARS v USD je $ 0.00494071. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Metamars?
Tržní kapitalizace MARS je $ 1.12M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MARS v oběhu?
Objem MARS v oběhu je 226.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MARS?
MARS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.88 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MARS?
MARS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MARS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MARS je -- USD.
Dosáhne MARS letos vyšší ceny?
MARS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMARS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Metamars (MARS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

