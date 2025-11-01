BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MetalCore je 0.00004571 USD. Sledujte aktualizace cen MCG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCG.

MetalCore Cena (MCG)

Aktuální cena 1 MCG na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny MetalCore (MCG)
Informace o ceně MetalCore (MCG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02813719
$ 0.02813719$ 0.02813719

$ 0.00003715
$ 0.00003715$ 0.00003715

--

--

-20.51%

-20.51%

Cena MetalCore (MCG) v reálném čase je $0.00004571. Za posledních 24 hodin se MCG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MCG v historii je $ 0.02813719, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003715.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MCG se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -20.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MetalCore (MCG)

$ 18.68K
$ 18.68K$ 18.68K

--
----

$ 18.68K
$ 18.68K$ 18.68K

408.67M
408.67M 408.67M

408,671,773.4292142
408,671,773.4292142 408,671,773.4292142

Aktuální tržní kapitalizace MetalCore je $ 18.68K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MCG je 408.67M, přičemž celková zásoba je 408671773.4292142. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.68K.

Historie cen v USD pro MetalCore (MCG)

Během dnešního dne byla změna ceny MetalCore na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MetalCore na USD  $ -0.0000202866.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MetalCore na USD  $ -0.0000156900.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MetalCore na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000202866-44.38%
60 dní$ -0.0000156900-34.32%
90 dní$ 0--

Co je MetalCore (MCG)

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game.

MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills.

MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny MetalCore (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MetalCore (MCG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MetalCore (MCG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MetalCore.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MetalCore!

MCG na místní měny

Tokenomika pro MetalCore (MCG)

Pochopení tokenomiky MetalCore (MCG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MCG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MetalCore (MCG)

Jakou hodnotu má dnes MetalCore (MCG)?
Aktuální cena MCG v USD je 0.00004571 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MCG v USD?
Aktuální cena MCG v USD je $ 0.00004571. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MetalCore?
Tržní kapitalizace MCG je $ 18.68K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MCG v oběhu?
Objem MCG v oběhu je 408.67M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MCG?
MCG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02813719 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MCG?
MCG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003715 USD.
Jaký je objem obchodování MCG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MCG je -- USD.
Dosáhne MCG letos vyšší ceny?
MCG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMCG, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se MetalCore (MCG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

