Messiah Cena (MSIA)
Cena Messiah (MSIA) v reálném čase je $0.092046. Za posledních 24 hodin se MSIA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.090995 do maxima $ 0.094045, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MSIA v historii je $ 0.539528, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.054834.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MSIA se za poslední hodinu změnila o +0.44%, za 24 hodin o -1.48% a za posledních 7 dní o -3.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Messiah je $ 1.07M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MSIA je 11.60M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.20M.
Během dnešního dne byla změna ceny Messiah na USD $ -0.00138789515105632.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Messiah na USD $ -0.0526317739.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Messiah na USD $ -0.0576290525.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Messiah na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.00138789515105632
|-1.48%
|30 dní
|$ -0.0526317739
|-57.17%
|60 dní
|$ -0.0576290525
|-62.60%
|90 dní
|$ 0
|--
The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.
Messiah’s Mission
Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.
Pochopení tokenomiky Messiah (MSIA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MSIA hned teď!
