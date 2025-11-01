BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Mentat je 0.00000712 USD. Sledujte aktualizace cen SPICE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPICE.Dnešní aktuální cena Mentat je 0.00000712 USD. Sledujte aktualizace cen SPICE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPICE.

Více informací o SPICE

Informace o ceně SPICE

Co je to SPICE

Oficiální webové stránky SPICE

Tokenomika pro SPICE

Předpověď cen SPICE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Mentat

Mentat Cena (SPICE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPICE na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Mentat (SPICE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:05:24 (UTC+8)

Informace o ceně Mentat (SPICE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03520001
$ 0.03520001$ 0.03520001

$ 0.00000594
$ 0.00000594$ 0.00000594

--

--

0.00%

0.00%

Cena Mentat (SPICE) v reálném čase je $0.00000712. Za posledních 24 hodin se SPICE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPICE v historii je $ 0.03520001, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000594.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPICE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mentat (SPICE)

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

--
----

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

999.84M
999.84M 999.84M

999,836,677.094542
999,836,677.094542 999,836,677.094542

Aktuální tržní kapitalizace Mentat je $ 7.12K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPICE je 999.84M, přičemž celková zásoba je 999836677.094542. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.12K.

Historie cen v USD pro Mentat (SPICE)

Během dnešního dne byla změna ceny Mentat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mentat na USD  $ -0.0000014815.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mentat na USD  $ -0.0000003754.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mentat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000014815-20.80%
60 dní$ -0.0000003754-5.27%
90 dní$ 0--

Co je Mentat (SPICE)

Mentat is a crypto intelligence engine built to power Web3 agentic frameworks and consumer applications. It empowers users and apps to effortlessly access blockchain data, supporting tasks ranging from basic insights to advanced research and complex multi-step analysis.

Mentat combines agentic planning with comprehensive access to DeFi protocols, market data, and cross-chain services; our platform can autonomously synthesize large volumes of real-time information. It handles everything from granular tasks like parsing transaction histories and evaluating token distributions to more complex behaviors like running liquidity pool analyses. In the future, we will build out support for higher-level on-chain operations such as detecting security vulnerabilities in smart contracts, executing sophisticated DeFi activities, or coordinating and optimizing on-chain governance proposals. The result is a uniquely powerful system that democratizes advanced blockchain reasoning—empowering anyone, from casual investors to engineers, to make data-driven decisions and build the next generation of AI-enabled, decentralized applications without wrestling with technical complexity.

The breakthrough we are introducing hinges on a new class of AI systems often referred to as reasoning models. These models—pioneered by major research labs and now rapidly adopted by the broader AI community—possess the ability to parse text instructions, translate them into executable commands, and intelligently chain multiple tools together to complete complex tasks. They move beyond simple “question and answer” interactions and can orchestrate entire workflows.

This shift represents a generational leap from conventional language models to agentic AI systems capable of long-term planning and contextual tool usage. In essence, they do not just respond with “what” is needed; they also determine “how” to accomplish it by selecting and orchestrating the appropriate tools. Think of them as the brains behind the next wave of automation—capable of analyzing on-chain data, running calculations, generating visualizations, and conducting simulations in an adaptive, goal-oriented manner.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Mentat (SPICE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Mentat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mentat (SPICE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mentat (SPICE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mentat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mentat!

SPICE na místní měny

Tokenomika pro Mentat (SPICE)

Pochopení tokenomiky Mentat (SPICE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPICE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mentat (SPICE)

Jakou hodnotu má dnes Mentat (SPICE)?
Aktuální cena SPICE v USD je 0.00000712 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPICE v USD?
Aktuální cena SPICE v USD je $ 0.00000712. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mentat?
Tržní kapitalizace SPICE je $ 7.12K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPICE v oběhu?
Objem SPICE v oběhu je 999.84M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPICE?
SPICE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03520001 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPICE?
SPICE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000594 USD.
Jaký je objem obchodování SPICE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPICE je -- USD.
Dosáhne SPICE letos vyšší ceny?
SPICE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPICE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:05:24 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Mentat (SPICE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,133.13
$110,133.13$110,133.13

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.03
$3,878.03$3,878.03

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02421
$0.02421$0.02421

-24.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.03
$3,878.03$3,878.03

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,133.13
$110,133.13$110,133.13

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5041
$2.5041$2.5041

-0.78%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09730
$0.09730$0.09730

+94.60%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01982
$0.01982$0.01982

-0.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00733
$0.00733$0.00733

+510.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052815
$0.0052815$0.0052815

+169.18%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000324
$0.000324$0.000324

+62.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000814
$0.0000814$0.0000814

+62.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%