Dnešní aktuální cena Memecoin Supercycle je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SUPR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SUPR.

Více informací o SUPR

Informace o ceně SUPR

Co je to SUPR

Oficiální webové stránky SUPR

Tokenomika pro SUPR

Předpověď cen SUPR

Logo Memecoin Supercycle

Memecoin Supercycle Cena (SUPR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SUPR na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Memecoin Supercycle (SUPR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:04:55 (UTC+8)

Informace o ceně Memecoin Supercycle (SUPR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00449673
$ 0.00449673$ 0.00449673

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.74%

-4.74%

Cena Memecoin Supercycle (SUPR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SUPR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SUPR v historii je $ 0.00449673, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SUPR se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -4.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Memecoin Supercycle (SUPR)

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

--
----

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

999.54M
999.54M 999.54M

999,541,867.5082984
999,541,867.5082984 999,541,867.5082984

Aktuální tržní kapitalizace Memecoin Supercycle je $ 8.66K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SUPR je 999.54M, přičemž celková zásoba je 999541867.5082984. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.66K.

Historie cen v USD pro Memecoin Supercycle (SUPR)

Během dnešního dne byla změna ceny Memecoin Supercycle na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Memecoin Supercycle na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Memecoin Supercycle na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Memecoin Supercycle na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-13.33%
60 dní$ 0-9.75%
90 dní$ 0--

Co je Memecoin Supercycle (SUPR)

What is $SUPR?

🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together.

Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds.

More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎

The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj Memecoin Supercycle (SUPR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Memecoin Supercycle (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Memecoin Supercycle (SUPR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Memecoin Supercycle (SUPR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Memecoin Supercycle.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Memecoin Supercycle!

SUPR na místní měny

Tokenomika pro Memecoin Supercycle (SUPR)

Pochopení tokenomiky Memecoin Supercycle (SUPR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SUPR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Memecoin Supercycle (SUPR)

Jakou hodnotu má dnes Memecoin Supercycle (SUPR)?
Aktuální cena SUPR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SUPR v USD?
Aktuální cena SUPR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Memecoin Supercycle?
Tržní kapitalizace SUPR je $ 8.66K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SUPR v oběhu?
Objem SUPR v oběhu je 999.54M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SUPR?
SUPR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00449673 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SUPR?
SUPR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SUPR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SUPR je -- USD.
Dosáhne SUPR letos vyšší ceny?
SUPR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSUPR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:04:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Memecoin Supercycle (SUPR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

