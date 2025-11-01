BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Meme Alliance je 0.00241884 USD. Sledujte aktualizace cen MMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MMA.Dnešní aktuální cena Meme Alliance je 0.00241884 USD. Sledujte aktualizace cen MMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MMA.

Více informací o MMA

Informace o ceně MMA

Co je to MMA

Bílá kniha pro MMA

Oficiální webové stránky MMA

Tokenomika pro MMA

Předpověď cen MMA

Logo Meme Alliance

Meme Alliance Cena (MMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MMA na USD

$0.00241884
+5.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Meme Alliance (MMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:50:27 (UTC+8)

Informace o ceně Meme Alliance (MMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00226148
Nejnižší za 24 h
$ 0.00242074
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00226148
$ 0.00242074
$ 0.073829
$ 0.0011163
+0.08%

+5.14%

-11.53%

-11.53%

Cena Meme Alliance (MMA) v reálném čase je $0.00241884. Za posledních 24 hodin se MMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00226148 do maxima $ 0.00242074, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MMA v historii je $ 0.073829, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0011163.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MMA se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o +5.14% a za posledních 7 dní o -11.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Meme Alliance (MMA)

$ 206.67K
--
$ 241.88K
85.44M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Meme Alliance je $ 206.67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MMA je 85.44M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 241.88K.

Historie cen v USD pro Meme Alliance (MMA)

Během dnešního dne byla změna ceny Meme Alliance na USD  $ +0.00011816.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Meme Alliance na USD  $ -0.0007905695.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Meme Alliance na USD  $ -0.0012150958.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Meme Alliance na USD  $ -0.004396433501183782.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00011816+5.14%
30 dní$ -0.0007905695-32.68%
60 dní$ -0.0012150958-50.23%
90 dní$ -0.004396433501183782-64.50%

Co je Meme Alliance (MMA)

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Meme Alliance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Meme Alliance (MMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Meme Alliance (MMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Meme Alliance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Meme Alliance!

MMA na místní měny

Tokenomika pro Meme Alliance (MMA)

Pochopení tokenomiky Meme Alliance (MMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Meme Alliance (MMA)

Jakou hodnotu má dnes Meme Alliance (MMA)?
Aktuální cena MMA v USD je 0.00241884 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MMA v USD?
Aktuální cena MMA v USD je $ 0.00241884. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Meme Alliance?
Tržní kapitalizace MMA je $ 206.67K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MMA v oběhu?
Objem MMA v oběhu je 85.44M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MMA?
MMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.073829 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MMA?
MMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0011163 USD.
Jaký je objem obchodování MMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MMA je -- USD.
Dosáhne MMA letos vyšší ceny?
MMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:50:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Meme Alliance (MMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

