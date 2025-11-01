BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Medical Intelligence je 0.0451828 USD. Sledujte aktualizace cen MEDI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEDI.

Více informací o MEDI

Informace o ceně MEDI

Co je to MEDI

Oficiální webové stránky MEDI

Tokenomika pro MEDI

Předpověď cen MEDI

Logo Medical Intelligence

Medical Intelligence Cena (MEDI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEDI na USD

$0.04518269
-18.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Medical Intelligence (MEDI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:11:40 (UTC+8)

Informace o ceně Medical Intelligence (MEDI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04483848
Nejnižší za 24 h
$ 0.056725
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04483848
$ 0.056725
$ 0.267655
$ 0.04483848
+0.30%

-18.90%

-48.96%

-48.96%

Cena Medical Intelligence (MEDI) v reálném čase je $0.0451828. Za posledních 24 hodin se MEDI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04483848 do maxima $ 0.056725, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEDI v historii je $ 0.267655, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.04483848.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEDI se za poslední hodinu změnila o +0.30%, za 24 hodin o -18.90% a za posledních 7 dní o -48.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Medical Intelligence (MEDI)

$ 4.51M
--
$ 4.51M
100.00M
99,999,980.62769
Aktuální tržní kapitalizace Medical Intelligence je $ 4.51M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEDI je 100.00M, přičemž celková zásoba je 99999980.62769. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.51M.

Historie cen v USD pro Medical Intelligence (MEDI)

Během dnešního dne byla změna ceny Medical Intelligence na USD  $ -0.01053486594604268.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Medical Intelligence na USD  $ -0.0348892951.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Medical Intelligence na USD  $ -0.0360922465.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Medical Intelligence na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.01053486594604268-18.90%
30 dní$ -0.0348892951-77.21%
60 dní$ -0.0360922465-79.88%
90 dní$ 0--

Co je Medical Intelligence (MEDI)

Medical Intelligence In Your Pocket

MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private.

The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Medical Intelligence (MEDI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Medical Intelligence (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Medical Intelligence (MEDI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Medical Intelligence (MEDI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Medical Intelligence.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Medical Intelligence!

MEDI na místní měny

Tokenomika pro Medical Intelligence (MEDI)

Pochopení tokenomiky Medical Intelligence (MEDI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEDI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Medical Intelligence (MEDI)

Jakou hodnotu má dnes Medical Intelligence (MEDI)?
Aktuální cena MEDI v USD je 0.0451828 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEDI v USD?
Aktuální cena MEDI v USD je $ 0.0451828. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Medical Intelligence?
Tržní kapitalizace MEDI je $ 4.51M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEDI v oběhu?
Objem MEDI v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEDI?
MEDI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.267655 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEDI?
MEDI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.04483848 USD.
Jaký je objem obchodování MEDI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEDI je -- USD.
Dosáhne MEDI letos vyšší ceny?
MEDI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEDI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Medical Intelligence (MEDI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

