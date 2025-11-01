BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MechaOs je 0.00154661 USD. Sledujte aktualizace cen MECHA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MECHA.

MechaOs Cena (MECHA)

Aktuální cena 1 MECHA na USD

$0.00154661
$0.00154661$0.00154661
-4.80%1D
mexc
Graf aktuální ceny MechaOs (MECHA)
Informace o ceně MechaOs (MECHA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0015333
$ 0.0015333$ 0.0015333
Nejnižší za 24 h
$ 0.00163615
$ 0.00163615$ 0.00163615
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0015333
$ 0.0015333$ 0.0015333

$ 0.00163615
$ 0.00163615$ 0.00163615

$ 0.01286063
$ 0.01286063$ 0.01286063

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-4.83%

+75.76%

+75.76%

Cena MechaOs (MECHA) v reálném čase je $0.00154661. Za posledních 24 hodin se MECHA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0015333 do maxima $ 0.00163615, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MECHA v historii je $ 0.01286063, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MECHA se za poslední hodinu změnila o -0.63%, za 24 hodin o -4.83% a za posledních 7 dní o +75.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MechaOs (MECHA)

$ 154.66K
$ 154.66K$ 154.66K

--
----

$ 154.66K
$ 154.66K$ 154.66K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace MechaOs je $ 154.66K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MECHA je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 154.66K.

Historie cen v USD pro MechaOs (MECHA)

Během dnešního dne byla změna ceny MechaOs na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MechaOs na USD  $ -0.0010147945.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MechaOs na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MechaOs na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.83%
30 dní$ -0.0010147945-65.61%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je MechaOs (MECHA)

MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.

How does it work in practice?

• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.

The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.

The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Předpověď ceny MechaOs (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MechaOs (MECHA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MechaOs (MECHA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MechaOs.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MechaOs!

Tokenomika pro MechaOs (MECHA)

Pochopení tokenomiky MechaOs (MECHA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MECHA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MechaOs (MECHA)

Jakou hodnotu má dnes MechaOs (MECHA)?
Aktuální cena MECHA v USD je 0.00154661 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MECHA v USD?
Aktuální cena MECHA v USD je $ 0.00154661. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MechaOs?
Tržní kapitalizace MECHA je $ 154.66K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MECHA v oběhu?
Objem MECHA v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MECHA?
MECHA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01286063 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MECHA?
MECHA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MECHA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MECHA je -- USD.
Dosáhne MECHA letos vyšší ceny?
MECHA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMECHA, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se MechaOs (MECHA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

