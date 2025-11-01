BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Maya World je 0.00034211 USD. Sledujte aktualizace cen MAYA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAYA.

Více informací o MAYA

Informace o ceně MAYA

Co je to MAYA

Oficiální webové stránky MAYA

Tokenomika pro MAYA

Předpověď cen MAYA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Maya World

Maya World Cena (MAYA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MAYA na USD

$0.00034211
$0.00034211
+16.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Maya World (MAYA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:50:05 (UTC+8)

Informace o ceně Maya World (MAYA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00026233
$ 0.00026233
Nejnižší za 24 h
$ 0.00036627
$ 0.00036627
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00026233
$ 0.00026233

$ 0.00036627
$ 0.00036627

$ 0.00055142
$ 0.00055142

$ 0.00010795
$ 0.00010795

-0.19%

+16.29%

+19.67%

+19.67%

Cena Maya World (MAYA) v reálném čase je $0.00034211. Za posledních 24 hodin se MAYA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00026233 do maxima $ 0.00036627, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAYA v historii je $ 0.00055142, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010795.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAYA se za poslední hodinu změnila o -0.19%, za 24 hodin o +16.29% a za posledních 7 dní o +19.67%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Maya World (MAYA)

$ 328.21K
$ 328.21K

--
--

$ 349.16K
$ 349.16K

939.99M
939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Maya World je $ 328.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MAYA je 939.99M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 349.16K.

Historie cen v USD pro Maya World (MAYA)

Během dnešního dne byla změna ceny Maya World na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Maya World na USD  $ +0.0002533242.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Maya World na USD  $ +0.0002322506.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Maya World na USD  $ +0.0001950353696458147.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+16.29%
30 dní$ +0.0002533242+74.05%
60 dní$ +0.0002322506+67.89%
90 dní$ +0.0001950353696458147+132.61%

Co je Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Maya World (MAYA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Maya World (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Maya World (MAYA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Maya World (MAYA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Maya World.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Maya World!

MAYA na místní měny

Tokenomika pro Maya World (MAYA)

Pochopení tokenomiky Maya World (MAYA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAYA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Maya World (MAYA)

Jakou hodnotu má dnes Maya World (MAYA)?
Aktuální cena MAYA v USD je 0.00034211 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MAYA v USD?
Aktuální cena MAYA v USD je $ 0.00034211. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Maya World?
Tržní kapitalizace MAYA je $ 328.21K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MAYA v oběhu?
Objem MAYA v oběhu je 939.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MAYA?
MAYA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00055142 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MAYA?
MAYA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00010795 USD.
Jaký je objem obchodování MAYA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MAYA je -- USD.
Dosáhne MAYA letos vyšší ceny?
MAYA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMAYA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:50:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Maya World (MAYA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,092.55

$3,878.44

$0.02420

$186.22

$1.0003

$3,878.44

$110,092.55

$186.22

$2.5092

$1,087.29

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.09685

$0.01999

$0.00009825

$0.00457

$0.0053910

$0.0044

$0.0000817

