Maya World Cena (MAYA)
-0.19%
+16.29%
+19.67%
+19.67%
Cena Maya World (MAYA) v reálném čase je $0.00034211. Za posledních 24 hodin se MAYA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00026233 do maxima $ 0.00036627, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAYA v historii je $ 0.00055142, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010795.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAYA se za poslední hodinu změnila o -0.19%, za 24 hodin o +16.29% a za posledních 7 dní o +19.67%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Maya World je $ 328.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MAYA je 939.99M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 349.16K.
Během dnešního dne byla změna ceny Maya World na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Maya World na USD $ +0.0002533242.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Maya World na USD $ +0.0002322506.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Maya World na USD $ +0.0001950353696458147.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+16.29%
|30 dní
|$ +0.0002533242
|+74.05%
|60 dní
|$ +0.0002322506
|+67.89%
|90 dní
|$ +0.0001950353696458147
|+132.61%
Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Pochopení tokenomiky Maya World (MAYA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAYA hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
