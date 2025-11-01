BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Matr1x je 0.00719743 USD. Sledujte aktualizace cen MAX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MAX.

Matr1x Cena (MAX)

Zalistování zrušeno

$0.00719745
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Matr1x (MAX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:11:26 (UTC+8)

Informace o ceně Matr1x (MAX) (USD)

$ 0.0068568
$ 0.00723634
$ 0.0068568
$ 0.00723634
$ 0.474276
$ 0.0068568
+3.76%

-0.53%

-16.29%

-16.29%

Cena Matr1x (MAX) v reálném čase je $0.00719743. Za posledních 24 hodin se MAX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0068568 do maxima $ 0.00723634, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MAX v historii je $ 0.474276, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0068568.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MAX se za poslední hodinu změnila o +3.76%, za 24 hodin o -0.53% a za posledních 7 dní o -16.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Matr1x (MAX)

$ 5.76M
151.35M
800,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Matr1x je $ 1.09M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MAX je 151.35M, přičemž celková zásoba je 800000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.76M.

Historie cen v USD pro Matr1x (MAX)

Během dnešního dne byla změna ceny Matr1x na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Matr1x na USD  $ -0.0019118626.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Matr1x na USD  $ -0.0028525502.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Matr1x na USD  $ -0.012590049439428452.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.53%
30 dní$ -0.0019118626-26.56%
60 dní$ -0.0028525502-39.63%
90 dní$ -0.012590049439428452-63.62%

Co je Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Matr1x (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Matr1x (MAX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Matr1x (MAX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Matr1x.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Matr1x!

Tokenomika pro Matr1x (MAX)

Pochopení tokenomiky Matr1x (MAX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MAX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Matr1x (MAX)

Jakou hodnotu má dnes Matr1x (MAX)?
Aktuální cena MAX v USD je 0.00719743 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MAX v USD?
Aktuální cena MAX v USD je $ 0.00719743. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Matr1x?
Tržní kapitalizace MAX je $ 1.09M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MAX v oběhu?
Objem MAX v oběhu je 151.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MAX?
MAX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.474276 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MAX?
MAX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0068568 USD.
Jaký je objem obchodování MAX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MAX je -- USD.
Dosáhne MAX letos vyšší ceny?
MAX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMAX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Matr1x (MAX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

