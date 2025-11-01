BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Mashida je 0.01394796 USD. Sledujte aktualizace cen MSHD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MSHD.

Logo Mashida

Mashida Cena (MSHD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MSHD na USD

+0.40%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Mashida (MSHD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:35:18 (UTC+8)

Informace o ceně Mashida (MSHD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01343594
Nejnižší za 24 h
$ 0.01430182
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01343594
$ 0.01430182
$ 0.02299756
$ 0.0057113
+0.13%

+0.47%

-19.39%

-19.39%

Cena Mashida (MSHD) v reálném čase je $0.01394796. Za posledních 24 hodin se MSHD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01343594 do maxima $ 0.01430182, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MSHD v historii je $ 0.02299756, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0057113.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MSHD se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o +0.47% a za posledních 7 dní o -19.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mashida (MSHD)

$ 139.51M
--
$ 139.51M
10.00B
10,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Mashida je $ 139.51M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MSHD je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 139.51M.

Historie cen v USD pro Mashida (MSHD)

Během dnešního dne byla změna ceny Mashida na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mashida na USD  $ +0.0053474246.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mashida na USD  $ +0.0184383983.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mashida na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.47%
30 dní$ +0.0053474246+38.34%
60 dní$ +0.0184383983+132.19%
90 dní$ 0--

Co je Mashida (MSHD)

Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform.

Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token.

Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Mashida (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mashida (MSHD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mashida (MSHD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mashida.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mashida!

MSHD na místní měny

Tokenomika pro Mashida (MSHD)

Pochopení tokenomiky Mashida (MSHD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MSHD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mashida (MSHD)

Jakou hodnotu má dnes Mashida (MSHD)?
Aktuální cena MSHD v USD je 0.01394796 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MSHD v USD?
Aktuální cena MSHD v USD je $ 0.01394796. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mashida?
Tržní kapitalizace MSHD je $ 139.51M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MSHD v oběhu?
Objem MSHD v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MSHD?
MSHD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02299756 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MSHD?
MSHD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0057113 USD.
Jaký je objem obchodování MSHD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MSHD je -- USD.
Dosáhne MSHD letos vyšší ceny?
MSHD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMSHD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:35:18 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

