Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Martin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MARTIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MARTIN.

Více informací o MARTIN

Informace o ceně MARTIN

Co je to MARTIN

Oficiální webové stránky MARTIN

Tokenomika pro MARTIN

Předpověď cen MARTIN

Martin Cena (MARTIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MARTIN na USD

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Martin (MARTIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:03:51 (UTC+8)

Informace o ceně Martin (MARTIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

+1.38%

-21.67%

-21.67%

Cena Martin (MARTIN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MARTIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MARTIN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MARTIN se za poslední hodinu změnila o -0.18%, za 24 hodin o +1.38% a za posledních 7 dní o -21.67%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Martin (MARTIN)

$ 21.38K
$ 21.38K$ 21.38K

--
----

$ 21.38K
$ 21.38K$ 21.38K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

Aktuální tržní kapitalizace Martin je $ 21.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MARTIN je 1,000.00T, přičemž celková zásoba je 1.0e+15. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21.38K.

Historie cen v USD pro Martin (MARTIN)

Během dnešního dne byla změna ceny Martin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Martin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Martin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Martin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.38%
30 dní$ 0+24.05%
60 dní$ 0-86.36%
90 dní$ 0--

Co je Martin (MARTIN)

$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Tokenomika pro Martin (MARTIN)

Pochopení tokenomiky Martin (MARTIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MARTIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Martin (MARTIN)

Jakou hodnotu má dnes Martin (MARTIN)?
Aktuální cena MARTIN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MARTIN v USD?
Aktuální cena MARTIN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Martin?
Tržní kapitalizace MARTIN je $ 21.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MARTIN v oběhu?
Objem MARTIN v oběhu je 1,000.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MARTIN?
MARTIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MARTIN?
MARTIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MARTIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MARTIN je -- USD.
Dosáhne MARTIN letos vyšší ceny?
MARTIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMARTIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:03:51 (UTC+8)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

