Dnešní aktuální cena MarsMi je 0.089197 USD. Sledujte aktualizace cen MARSMI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MARSMI.

Více informací o MARSMI

Informace o ceně MARSMI

Co je to MARSMI

Oficiální webové stránky MARSMI

Tokenomika pro MARSMI

Předpověď cen MARSMI

MarsMi Cena (MARSMI)

Aktuální cena 1 MARSMI na USD

$0.089208
$0.089208
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MarsMi (MARSMI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:11:19 (UTC+8)

Informace o ceně MarsMi (MARSMI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.089172
$ 0.089172
Nejnižší za 24 h
$ 0.089429
$ 0.089429
Nejvyšší za 24 h

$ 0.089172
$ 0.089172

$ 0.089429
$ 0.089429

$ 0.187525
$ 0.187525

$ 0.088898
$ 0.088898

-0.08%

-0.08%

-12.33%

-12.33%

Cena MarsMi (MARSMI) v reálném čase je $0.089197. Za posledních 24 hodin se MARSMI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.089172 do maxima $ 0.089429, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MARSMI v historii je $ 0.187525, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.088898.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MARSMI se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o -0.08% a za posledních 7 dní o -12.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MarsMi (MARSMI)

$ 89.20M
$ 89.20M

--
--

$ 89.20M
$ 89.20M

1000.00M
1000.00M

999,999,992.295692
999,999,992.295692

Aktuální tržní kapitalizace MarsMi je $ 89.20M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MARSMI je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999992.295692. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 89.20M.

Historie cen v USD pro MarsMi (MARSMI)

Během dnešního dne byla změna ceny MarsMi na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MarsMi na USD  $ -0.0284290551.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MarsMi na USD  $ -0.0311874456.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MarsMi na USD  $ -0.05996889609793915.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.08%
30 dní$ -0.0284290551-31.87%
60 dní$ -0.0311874456-34.96%
90 dní$ -0.05996889609793915-40.20%

Co je MarsMi (MARSMI)

Mars Meme Inc ($MarsMi) is a bold step toward building the future farming system and economy of Mars. It has no clear plan. Just potatoes, internet jokes, and a dream of growing things in space. As humanity looks toward Mars colonization, we figured it was time someone built an economic system as unhinged as the people who want to live there. Some say it is a cry for help. They are probably right.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj MarsMi (MARSMI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny MarsMi (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MarsMi (MARSMI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MarsMi (MARSMI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MarsMi.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MarsMi!

MARSMI na místní měny

Tokenomika pro MarsMi (MARSMI)

Pochopení tokenomiky MarsMi (MARSMI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MARSMI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MarsMi (MARSMI)

Jakou hodnotu má dnes MarsMi (MARSMI)?
Aktuální cena MARSMI v USD je 0.089197 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MARSMI v USD?
Aktuální cena MARSMI v USD je $ 0.089197. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MarsMi?
Tržní kapitalizace MARSMI je $ 89.20M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MARSMI v oběhu?
Objem MARSMI v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MARSMI?
MARSMI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.187525 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MARSMI?
MARSMI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.088898 USD.
Jaký je objem obchodování MARSMI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MARSMI je -- USD.
Dosáhne MARSMI letos vyšší ceny?
MARSMI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMARSMI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:11:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MarsMi (MARSMI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,194.34

$3,878.13

$0.02316

$186.39

$1.0003

$3,878.13

$110,194.34

$186.39

$2.5129

$1,087.62

