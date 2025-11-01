BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Mars Protocol je 0.01492109 USD. Sledujte aktualizace cen MARS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MARS.

Více informací o MARS

Informace o ceně MARS

Co je to MARS

Bílá kniha pro MARS

Oficiální webové stránky MARS

Tokenomika pro MARS

Předpověď cen MARS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Mars Protocol

Mars Protocol Cena (MARS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MARS na USD

$0.01492109
$0.01492109
-10.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Mars Protocol (MARS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:11:12 (UTC+8)

Informace o ceně Mars Protocol (MARS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00740519
$ 0.00740519
Nejnižší za 24 h
$ 0.02189344
$ 0.02189344
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00740519
$ 0.00740519

$ 0.02189344
$ 0.02189344

$ 0.512804
$ 0.512804

$ 0
$ 0

+10.68%

+101.48%

-20.35%

-20.35%

Cena Mars Protocol (MARS) v reálném čase je $0.01492109. Za posledních 24 hodin se MARS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00740519 do maxima $ 0.02189344, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MARS v historii je $ 0.512804, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MARS se za poslední hodinu změnila o +10.68%, za 24 hodin o +101.48% a za posledních 7 dní o -20.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mars Protocol (MARS)

$ 3.98M
$ 3.98M

--
--

$ 6.82M
$ 6.82M

266.47M
266.47M

457,083,938.78
457,083,938.78

Aktuální tržní kapitalizace Mars Protocol je $ 3.98M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MARS je 266.47M, přičemž celková zásoba je 457083938.78. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.82M.

Historie cen v USD pro Mars Protocol (MARS)

Během dnešního dne byla změna ceny Mars Protocol na USD  $ +0.00751523.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mars Protocol na USD  $ -0.0061033151.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mars Protocol na USD  $ -0.0034323162.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mars Protocol na USD  $ -0.004666372143413302.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00751523+101.48%
30 dní$ -0.0061033151-40.90%
60 dní$ -0.0034323162-23.00%
90 dní$ -0.004666372143413302-23.82%

Co je Mars Protocol (MARS)

What is Mars Protocol?

Mars Protocol consists of a money market, called Red Bank, and a generalized credit primitive called Rover. Mars Protocol utilizes a so-called hub and outpost topology, whereby its base, Mars Hub acts as a command center for numerous outposts. Each outpost consists of an instance of Red Bank and Rover and the first of many outposts will be the Osmosis chain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Mars Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mars Protocol (MARS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mars Protocol (MARS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mars Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mars Protocol!

MARS na místní měny

Tokenomika pro Mars Protocol (MARS)

Pochopení tokenomiky Mars Protocol (MARS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MARS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mars Protocol (MARS)

Jakou hodnotu má dnes Mars Protocol (MARS)?
Aktuální cena MARS v USD je 0.01492109 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MARS v USD?
Aktuální cena MARS v USD je $ 0.01492109. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mars Protocol?
Tržní kapitalizace MARS je $ 3.98M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MARS v oběhu?
Objem MARS v oběhu je 266.47M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MARS?
MARS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.512804 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MARS?
MARS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MARS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MARS je -- USD.
Dosáhne MARS letos vyšší ceny?
MARS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMARS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:11:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Mars Protocol (MARS)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

$110,194.34

$3,878.13

$0.02316

$186.39

$1.0003

$3,878.13

$110,194.34

$186.39

$2.5129

$1,087.62

