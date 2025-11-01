BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena MARS je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MARS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MARS.Dnešní aktuální cena MARS je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MARS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MARS.

Více informací o MARS

Informace o ceně MARS

Co je to MARS

Oficiální webové stránky MARS

Tokenomika pro MARS

Předpověď cen MARS

MARS Cena (MARS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MARS na USD

$0.00024107
-5.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny MARS (MARS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:01:15 (UTC+8)

Informace o ceně MARS (MARS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00216265
$ 0
+0.16%

-5.39%

-4.00%

-4.00%

Cena MARS (MARS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MARS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MARS v historii je $ 0.00216265, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MARS se za poslední hodinu změnila o +0.16%, za 24 hodin o -5.39% a za posledních 7 dní o -4.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu MARS (MARS)

$ 241.04K
--
$ 241.04K
999.84M
999,842,798.928133
Aktuální tržní kapitalizace MARS je $ 241.04K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MARS je 999.84M, přičemž celková zásoba je 999842798.928133. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 241.04K.

Historie cen v USD pro MARS (MARS)

Během dnešního dne byla změna ceny MARS na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny MARS na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny MARS na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny MARS na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.39%
30 dní$ 0+27.26%
60 dní$ 0-63.84%
90 dní$ 0--

Co je MARS (MARS)

Mars Token is a community-driven crypto project built to support wildlife conservation efforts, starting with a real-world impact at Tanganyika Wildlife Park in Kansas. Inspired by the birth of a baby pygmy hippo on June 26, 2025, the Mars community rallied to raise over $3,000 in donations to help name and support the animal—now officially named “Mars.”

This project blends blockchain innovation with real-world giving. Through creator rewards, NFT campaigns, and merchandise, Mars Token creates ongoing funding opportunities for endangered species while rewarding holders with unique digital collectibles and future perks like special access to the park.

Mars isn’t just a token—it’s a mission to make crypto meaningful by driving awareness, donations, and long-term support for animal conservation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny MARS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít MARS (MARS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva MARS (MARS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro MARS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny MARS!

MARS na místní měny

Tokenomika pro MARS (MARS)

Pochopení tokenomiky MARS (MARS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MARS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně MARS (MARS)

Jakou hodnotu má dnes MARS (MARS)?
Aktuální cena MARS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MARS v USD?
Aktuální cena MARS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace MARS?
Tržní kapitalizace MARS je $ 241.04K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MARS v oběhu?
Objem MARS v oběhu je 999.84M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MARS?
MARS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00216265 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MARS?
MARS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MARS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MARS je -- USD.
Dosáhne MARS letos vyšší ceny?
MARS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMARS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:01:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se MARS (MARS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

