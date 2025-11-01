BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Market Cap je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MCAP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCAP.Dnešní aktuální cena Market Cap je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MCAP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MCAP.

Více informací o MCAP

Informace o ceně MCAP

Co je to MCAP

Oficiální webové stránky MCAP

Tokenomika pro MCAP

Předpověď cen MCAP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Market Cap

Market Cap Cena (MCAP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MCAP na USD

--
----
-0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Market Cap (MCAP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:03:23 (UTC+8)

Informace o ceně Market Cap (MCAP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

-0.22%

-17.02%

-17.02%

Cena Market Cap (MCAP) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MCAP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MCAP v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MCAP se za poslední hodinu změnila o +0.37%, za 24 hodin o -0.22% a za posledních 7 dní o -17.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Market Cap (MCAP)

$ 11.34K
$ 11.34K$ 11.34K

--
----

$ 11.34K
$ 11.34K$ 11.34K

999.41M
999.41M 999.41M

999,411,286.301011
999,411,286.301011 999,411,286.301011

Aktuální tržní kapitalizace Market Cap je $ 11.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MCAP je 999.41M, přičemž celková zásoba je 999411286.301011. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.34K.

Historie cen v USD pro Market Cap (MCAP)

Během dnešního dne byla změna ceny Market Cap na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Market Cap na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Market Cap na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Market Cap na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.22%
30 dní$ 0-32.81%
60 dní$ 0-61.13%
90 dní$ 0--

Co je Market Cap (MCAP)

Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.

Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Market Cap (MCAP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Market Cap (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Market Cap (MCAP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Market Cap (MCAP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Market Cap.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Market Cap!

MCAP na místní měny

Tokenomika pro Market Cap (MCAP)

Pochopení tokenomiky Market Cap (MCAP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MCAP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Market Cap (MCAP)

Jakou hodnotu má dnes Market Cap (MCAP)?
Aktuální cena MCAP v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MCAP v USD?
Aktuální cena MCAP v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Market Cap?
Tržní kapitalizace MCAP je $ 11.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MCAP v oběhu?
Objem MCAP v oběhu je 999.41M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MCAP?
MCAP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MCAP?
MCAP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MCAP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MCAP je -- USD.
Dosáhne MCAP letos vyšší ceny?
MCAP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMCAP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:03:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Market Cap (MCAP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,132.78
$110,132.78$110,132.78

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.23
$3,878.23$3,878.23

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02430
$0.02430$0.02430

-24.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.23
$3,878.23$3,878.23

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,132.78
$110,132.78$110,132.78

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5026
$2.5026$2.5026

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09690
$0.09690$0.09690

+93.80%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01850
$0.01850$0.01850

-7.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00810
$0.00810$0.00810

+575.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054616
$0.0054616$0.0054616

+178.36%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000328
$0.000328$0.000328

+64.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000813
$0.0000813$0.0000813

+62.60%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%